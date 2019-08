I migliori giochi PS4 della Gamescom approdano sul PlayStation Store

Sony ha inaugurato in queste ore la sezione Gamescom sul PlayStation Store, ideata per raccogliere i migliori giochi PS4 presentati alla fiera tedesca, con la possibilità di effettuare subito il preordine digitale, in alcuni casi a prezzo scontato.

Al momento sono oltre 70 i giochi presenti nella sezione, tra cui Monster Hunter World Iceborne, Borderlands 3, The Surge 2, Catherine Full Body, Control di Remedy, MediEvil, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Call of Duty Modern Warfare, Death Stranding, Destiny 2 Ombre dal Profondo, Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, Cyberpunk 2077, The Outer Worlds e tantissimi altri.

Restando in casa PlayStation, ricordiamo che nelle prossime ore farà la sua comparsa sullo store il client Alpha di Call of Duty Modern Warfare, i giocatori PS4 potranno provare in esclusiva l'Alpha della modalità 2v2 con cinque mappe, disponibile dal 23 agosto esclusivamente sulla console Sony.

Ricordiamo che la Gamescom 2019 si tiene dal 20 al 24 agosto, nelle prossime ore potrebbero essere annunciate nuove esclusive PlayStation, tra cui l'edizione occidentale di Yakuza 3 Remastered.