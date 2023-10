I migliori giochi PS4 con una grafica notevole: da Horizon a The Order 1886

Nel corso di un decennio di vita, PlayStation 4 ha saputo offrirci una serie di esperienze di altissima qualità anche sotto il profilo tecnico: abbiamo scelto cinque giochi con una grafica notevole che si sono distinti per una presentazione estetica di alta qualità. Ecco la nostra top 5 dei migliori giochi PS4, graficamente parlando.

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Le ambientazioni, i modelli poligonali, le animazion, tutto in Uncharted 4 Fine di un Ladro grida alta qualità. Pur essendo uscito nel 2016 (sono già passati sette anni...) il gioco Naughty Dog continua ad essere impressionante ancora oggi, per certi versi: in particolare la sessione ambientata sulla costiera amalfitana è una vera gioia per gli occhi e mostra questo angolo di paradiso tutto italiano riprodotto con una cura e una perfezione maniacale.

The Order 1886

The Last of Us Parte 2

Horizon Zero Dawn + Horizon Forbidden West

Non è un mistero, all'epoca della sua uscita (2015),, spremendo l'allora quasi neonata console Sony verso nuovi limiti.E The Order si distingue non solo per una grafica al top ma anche per un'estetica vincente che mischia le ambientazioni di una Londra vittoriana con personaggi e macchinari stile Steampunk. Un gioco bellissimo da vedere ma con qualche incertezza di troppo sul gameplay.Torniamo ancora in casa Naughty Dog per quello cheSe il primo The Last of Us poteva contare su un comparto tecnico di buona fattura, questo seguito migliora ampiamente questo aspetto, presentando una attenzione ai dettagli non comune e sopratutto animazioni di altissimo livello, frutto di intense sessioni di motion capture con attori professionisti. E le ambientazioni non sono da meno, garantito.

Doppia nomination per due giochi che, su PS4, rappresentano sicuramente lo stato dell'arte a livello visivo, con un'estetica assolutamente d'impatto, ambientazioni sconfinate (anche se, sopratutto in Zero Dawn, forse troppo simili tra loro e poco varie) e un design delle macchine così da lasciare senza fiato. E sotto questo punto di vista, Horizon Forbidden West migliora ulteriormente proponendo creature ancora più grandi. E che dire del volto di Aloy? Per saperne di più ecco come gira Horizon Forbidden West su PlayStation 4.

Batman Arkham Knight

Bonus: Ratchet & Clank

Colpo d'occhio sublime anche per quanto riguarda Arkham Knight, con una Gotham City ricostruita alla perfezione e una Batmobile che affascina sin dal primo sguardo.L'uso di colori scuri rende Batman Arkham Knight un gioco particolarmente "oscuro" non solo nelle tematiche ma anche nell'aspetto. E quelle pieghe del mantello di Batman sono da brividi...Menzione bonus per Ratchet & Clank , un gioco che su PlayStation 4Colori vivi, ambientazioni ricche di dettagli e sopratutto una caratterizzazione estetica incredibile per i due personaggi, per i villain e gli altri compimari, con animazioni sublimini ed espressioni buffe. Una produzione che non aveva niente da invidiare (anzi) al lungometraggio animato omonimo uscito nel 2016.