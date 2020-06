Migliori giochi PS4 in offerta su Amazon, ecco i nuovi sconti

Ultimi giorni dei Days of Play targati PlayStation, le offerte sui migliori giochi per PS4 andranno avanti fino a lunedì 8 giugno, per questo abbiamo pensato di segnalarvi i dieci giochi più bello per PlayStation 4 in sconto da non perdere assolutamente.

Nella nostra selezione trovano spazio produzioni come MediEvil, Marvel's Spider-Man (versione standard senza DLC ed espansioni), Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortuna, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake) e God of War.

Giochi PS4 sconti e offerte

Particolarmente interessanti le offerte su Days Gone con custodia Steelbook in omaggio (disponibile in esclusiva su Amazon.it, fino ad esaurimento) e Horizon Zero Dawn proposto in versione Complete Edition con DLC The Frozen Wilds incluso. Queste promozioni resteranno attive fino all'8 giugno salvo esaurimento scorte disponibili, dunque se siete interessati questi sono gli ultimi giorni per approfittare degli sconti PlayStation Days of Play.