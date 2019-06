I migliori giochi PS4 in offerta su Amazon: primi sconti aspettando il Prime Day 2019

Lo sappiamo, anche voi state aspettando il Prime Day 2019 di Amazon, in attesa dei super sconti di luglio sul noto eCommerce è possibile trovare alcune offerte sui videogiochi per PlayStation 4 a sconto, tra cui Just Cause 4, Mortal Kombat 11 e DiRT Rally 2.0, solamente per citarne alcuni.

Le offerte della giornata di oggi (giovedì 27 giugno) non sono tantissime ma tra le promozioni attive troviamo Dissidia Final Fantasy NT a 13.99 euro, Dying Light con espansione The Following a 11.99 euro, Final Fantasy XV a 19.99 euro, Fallout 4 a 19.99 euro e Dragon Ball Xenoverse Double Pack (include Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2) a 28 euro.

Giochi PS4 Sconti

Tutte le offerte e gli sconti indicati sono validi solamente per oggi e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi. Ricordiamo che Amazon potrebbe esaurire i prodotti e in quel caso segnalare un prezzo differente per nuove scorte vendute a prezzo più alto risopetto a quello riportato.