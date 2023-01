I migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro per iniziare bene il 2023

Continuano i Saldi di Capodanno del PlayStation Store e per iniziare il 2023 nel migliore dei modi vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro, fascia di prezzo particolarmente interessante che include titoli di discreto spessore in vendita ad un prezzo contenuto, accessibile a tutti.

Iniziamo con The Last of Us Parte 2 a 9.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 8.99 euro, Hot Wheels Unleashed a 9.99 euro, Black Desert Traveler Edition a 5.99 euro e The Elder Scrolls Online a 5.99 euro, senza dimenticare Injustice 2 Standard Edition a 9.99 euro, Need for Speed Heat a 6.99 euro, Marvel's Avengers a 9.99 euro e Castle Crashers Remastered a 8,49 euro.

Si continua con Fallout 4 Game of the Year Edition a 9.99 euro, Assetto Corsa Ultimate Edition a 7.99 euro, Overcooked! 2 a 6.24 euro, DOOM Eternal a 9.99 euro, Worms W.M.D. a 5.99 euro. E ancora Road 96 a 9.99 euro, Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 9.99 euro, Dark Souls II Scholar of the First Sin a 9.99 euro, Skullgirls 2nd Encore a 2.49 euro e Godfall Challenger Edition a 5,99 euro.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.