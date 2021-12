I migliori giochi per PS4 e PS5 del 2021 secondo Metacritic

L'anno volge al termine ed è tempo di tirare le somme. Ieri sono andati in onda i Game Awards, che hanno visto trionfare It Takes Two come Game of the Year 2021, ma è possibile stilare le classifiche basandosi su vari criteri. Uno, ad esempio, tiene conto dei Meta Score di Metacritic. Scopriamo assieme quali sono i migliori giochi PlayStation.

L'ultima annata ha visto l'arrivo di diversi titoli in esclusiva per PlayStation 5 (alcuni first party, altri figli di accordi commerciali con le terze parti) e nuove versioni di giochi già pubblicati in precedenza, i quali hanno inevitabilmente donato alla classifica next-gen una faccia piuttosto differente dalla sua controparte per PS4.

Migliori giochi PS5 del 2021 (Metacritic)

Hades - 93 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - 90 Final Fantasy VII Remake Intergrade - 89 Disco Elysium: The Final Cut - 89 It Takes Two - 88 Deathloop - 88 Ratchet & Clank Rift Apart - 88 Ghost of Tsushima: Director's Cut - 88 The Nioh Collection - 87 Guilty Gear Strive - 87

Migliori giochi PS4 del 2021 (Metacritic)

It Takes Two - 89 Synth Riders (VR) - 89 Psychonauts 2 - 87 Mass Effect Legendary Edition - 86 Disco Elysium Director's Cut - 86 Hitman 3 - 84 Castlevania Advance Collection - 84 Guilty Gear Strive - 84 Persona 5 Strikers 83 NieR Replicant - 83

Anche su Metacritic ha trionfato It Takes Two, sebbene ci sia riuscito solo su PlayStation 4. Su PS5, ha dovuto arrendersi alla versione next-gen di Hades, tra i migliori giochi del 2020. Siete d'accordo con le classifiche stilate sulla base dei Meta Score di Metacritic?