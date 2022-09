I migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 5€: ci sono anche Fallout 4 e Need for Speed Heat

Volete giocare spendendo poco? Sony lancia la promozione Il Pianeta degli Sconti e noi siamo andati a caccia di super offerte per proporvi una selezione di giochi per PS5 e PS4 in sconto a meno di cinque euro. E ci sono delle chicche niente male.

Iniziamo con Fallout 4 a 4.99 euro ma ci sono anche Friday The 13th The Game a 4.34 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 3.99 euro, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands a 4.99 euro, Broforce a 2.99 euro e Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99 euro.

Si continua con WRC 7 a 2.99 euro, Quake a 3.99 euro, Speedrunners 99 centesimi, Inside a 4.99 euro, Monster Energy Supercross a 2.99 euro e Monster Energy Supercross Special Edition a 3,99 euro. Worms Rumble costa 2.99 euro, super prezzo anche per Disney The Afternoon Collection a 4.99 euro, pacchetto che include le riedizioni di Duck Tales e Duck Tales 2, Cip e Ciop e Cip e Ciop 2, Darkwing Duck e TaleSpin, originariamente uscito su Nintendo NES.

E ancora, Spelunky costa 2.99 euro, Aragami è in offerta a 2.99 euro, Lara Croft GO costa 1.99 euro mentre Jotun Valhalla Edition è in sconto a 3.74 euro invece di 14,99 euro.