I migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 2.50 euro, ci sono tante sorprese

Nei giorni scorsi vi abbiamo consigliato una selezione di videogiochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro ma adesso vogliamo andare oltre e abbassare ulteriormente il budget, proponendovi una selezione di titoli in sconto a meno di 2.50 euro, fascia di prezzo estremamente economica che riserva però alcune sorprese.

Qualche esempio? Skullgirls 2nd Encore a 2.49 euro o lo sfortunatissimo Anthem di BioWare a 2.09 euro, poi una ondata di sparatutto classici come Duke Nukem 3D 20th Anniversary, DOOM e DOOM 2 Classic a 1.99 euro l'uno e DOOM 64 a 1.64 euro.

Rush VR costa 2.49 euro, WRC 6 FIA World Rally Championship è in offerta a 1.49 euro, Oxenfree costa 1.99 euro mentre il bundle Oxenfree Game + Theme ha un prezzo di 2,39 euro. The Escapists è in sconto a 1.79 euro e super prezzo anche per The Incredible Adventures of Van Helsing III a 1,49 euro.

Old Man's Journey costa 1.99 euro, Offroad Racing Buggy X ATV X Moto è in sconto a 1,99 euro mentre Slyde costa ancora meno, solo 99 centesimi. Pumped BMX+ è in sconto a 1,99 euro e vi segnaliamo anche 9 Shaolin Monkeys a 1.99 euro, Peaky Blinders Mastermind a 2.49 euro, Road Rage a 1.99 euro e Agents of Mayhem a 1.99 euro.