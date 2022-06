Migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro, c'è anche Dragon's Dogma

Avete voglia di giocare spendendo poco? Siete nel posto giusto, vi segnaliamo una nuova ondata di giochi per PS4 e PS5 in sconto su PlayStation Store a meno di cinque euro, e come sapete in questa fascia di prezzo nei periodi giusti è possibile trovare offerte molto interessanti...

Iniziamo segnalando Star Wars Battlefront 2 a 4.99 euro e il "solito" Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, Need for Speed Rivals a 4.99 euro, UNO a 3.99 euro e XCOM 2 a 4,99 euro in versione standard senza DLC ed espansioni.

E ancora, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49 euro, Titanfall 2 a 3.99 euro (imperdibile a questo prezzo), Five Nights At Freddy's Sister Location a 3.99 euro, Dragon's Dogma Dark Arisen a 3.99 euro, Unravel a 4.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst a 4.99 euro e Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro.

Infine, WRC 7 costa 3.99 euro, Naruto Ultimate Ninja Storm 4.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 4.99 euro, stesso prezzo per Dragon Ball Xenoverse, DiRT 4, Tennis World Tour e Spike Volleyball. Non possiamo poi non citare Darksiders Warmastered Edition a 3.99 euro e Darksiders II Deathinitive Edition a 4.49 euro, oltre a FlatOut Total Insanity a 1,99 euro.