I migliori giochi per PS5? I videogiocatori hanno eletto i vincitori

Mentre l'improvviso annuncio di Elden Ring: Shaodw of the Ertree porta nuovamente i riflettori dell'universo videoludico sull'imponente opera di FromSoftware, la community PlayStation elegge le migliori esperienze transitate su PS5 dal lancio a oggi.

Dalle pagine del PlayStation Blog, arrivano infatti i risultati del contest che ha visto il pubblico votare per le proprie esperienze PlayStation 5 preferite. Nonostante la straordinaria popolarità dell'Action RPG di Hidetaka Miyazaki, a trionfare nella competizione non è stato Elden Ring, ma l'attesissimo God of War: Ragnarok. Sequel dell'acclamato God of War del 2018, l'opera di Santa Monica Studios celebra l'ottenimento del riconoscimento.

Miglior utilizzo del DualSense Wireless Controller

Vincitore: Astro's Playroom

Candidati: Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Ratchet & Clank: Rift Apart;

Miglior videogioco Indie

Vincitore: Stray

Candidati: Hades, SIFU, Kena: Bridge of Spirits;

Miglior grafica

Vincitore: God of War: Ragnarok

Candidati: Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Parte I, Elden Ring;

Miglior gioco

Vincitore: God of War: Ragnarok

Candidati: Elden Ring, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Horizon: Forbidden West;

Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei giochi candidati e vincitori per ogni categoria deiNonostante appaia spesso come finalista, anche questa volta, in attesa del lancio di Horizon Forbidden West: The Burning Shores , la seconda avventura di Aloy non si aggiudica alcun premio.