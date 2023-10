Migliori giochi PS5: per ora Marvel's Spider-Man 2 è fuori dalla top 10 Metacritic

Come emerso dopo l'arrivo delle prime recensioni, Marvel's Spider-Man 2 è l'esclusiva PS5 con il voto più alto degli ultimi tre anni, dai tempi di Demon's Souls la console Sony non vedeva l'uscita di un gioco first party con valutazioni così elevate, sono esclusi giochi cross-gen come Horizon Forbidden West e God of War.

Le ottime recensioni di Marvel's Spider-Man 2 però non bastano per far raggiungere al gioco di Insomniac Games la top 10 dei migliori giochi PS5 secondo Metacritic. Al momento infatti, basandoci sul Metascore, la classifica sarebbe la seguente, con Elden Ring saldamente in testa con un voto di 96/100.

Migliori giochi PS5

Elden Ring 96/100 Baldur's Gate 3 96/100 God of War Ragnarok 94/100 The Witcher 3 Wild Hunt 94/100 Hades 93/100 Resident Evil 4 Remake 93/100 Tetris Effect 93/100 Demon's Souls 92/100 Cocoon 92/100 Street Fighter 92/100

Con un Metascore di 91/100, Marvel's Spider-Man 2 si posiziona per ora fuori dalla top 10, condividendo la stessa valutazione con Persona 5 Royal e Borderlands 3. C'è da dire che la situazione potrebbe essere provvisoria, nel momento in cui scriviamo le recensioni di Marvel's Spider-Man 2 su Metacritic sono 122 ma il gioco non è ancora uscito e altri pareri potrebbero arrivare nei prossimi giorni, portando ad aumento (o ad una diminuzione) del Metascore.

Per saperne di più sul nuovo gioco di Insomniac Games vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man 2, disponibile dal 20 ottobre solo su PlayStation 5.