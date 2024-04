I migliori giochi PS5 in sconto su Amazon per iniziare aprile alla grande... risparmiando!

Da Marvel's Spider-Man 2 ad Armored Core 6 Fires of Rubicon, iniziamo il mese di aprile 2024 con una serie di sconti e offerte sui migliori giochi per PlayStation 5, ora in vendita su Amazon a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato.

Persona 5 Tactica

L'ultimo (in ordine di tempo) spin-off di Persona 5 trasforma il videogioco Atlus in un gioco di strategia, un gioco con uno stile grafico molto accattivante e un gameplay all'apparenza semplice ma difficile da padroneggiare.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload è stato pubblicato a febbraio 2024 ed è il remake completo di Persona 3, un gioco che migliora tutti gli aspetti dell'originale e introduce interessanti novità legate ai contenuti ed al gameplay.

The Last of Us Parte 2 Remastered

Non solo un comparto tecnico rivisitato ma anche nuovi contenuti come la modalità Roguelike Senza Ritorno, la modalità Chitarra Libera per suonare la chitarra in qualsiasi momento e un nuovo commento degli attori e del regista.

Marvel's Spider-Man 2

E' in sconto anche Marvel's Spider-Man 2, ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales chiamati a vedersela con la minaccia del pericoloso Venom... e non solo! Una delle migliori esclusive Sony degli ultimi anni è ora in vendita a prezzo ridotto.

Armored Core 6 Launch Edition

Prezzo più basso di sempre per questa edizione speciale di Armored Core 6 Fires of Rubicon che include oltre al gioco anche un poster, un set di cartoline e degli adesivi, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium.

