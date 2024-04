Quali sono i migliori giochi PS5 usciti nel 2024 fino ad oggi? Classifica aggiornata

Il primo trimestre del 2024 si è appena concluso, dopo aver offerto diversi giochi di spessore agli utenti PlayStation 5 tra esclusive e terze parti. E in alcuni casi si parla di autentiche eccellenze che hanno saputo conquistare critica e pubblico.

Attraverso le medie su Metacritic ecco di seguito la classifica dei 5 migliori giochi PS5 usciti finora nel 2024, in attesa di scoprire quali altre sorprese ci riserveranno i prossimi mesi:

5) Like A Dragon: Infinite Wealth - 89

L'ottavo episodio principale di Yakuza/Like A Dragon è anche uno dei migliori mai offerti dall'intero franchise targato SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio. Like A Dragon Infinite Wealth evolve la formula RPG a turni introdotta con il settimo capitolo e la eleva all'ennesima potenza con un quantitativo esorbitante di contenuti, un gameplay ancora più raffinato e coinvolgente, e scenari mozzafiato grazie all'inedita ambientazione hawaiana. A distanza di quasi 20 anni dal suo originale esordio, il brand continua dunque ad essere una certezza, in attesa di scoprire quando diverrà realtà Yakuza Kiwami 3.

4) Tekken 8 - 90

Non solo uno dei migliori Tekken mai creati, ma in generale uno dei Picchiaduro più grandi in circolazione. Bandai Namco ha dato il massimo con Tekken 8 ed i suoi sforzi sono stati ripagati con un successo evidente di critica e pubblico, rimasti ampiamente soddisfatti dal ritorno dello storico brand al massimo della forma. Tra abbondanza di contenuti sia single player che online, Tekken 8 intrattiene per decine e decine di ore senza accorgersene.

3) The Last Of Us Parte II Remastered - 90

Anche se nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered non siamo rimasti del tutto convinti da questa riedizione, il titolo Naughty Dog resta di suo uno dei giochi più grandi dell'intera storia PlayStation, e la riedizione su PS5 è la giusta occasione per riscoprire il gioiello di Naughty Dog se non avete avuto modo di giocarlo all'epoca della sua originale uscita su PS4. Una storia appassionante e una giocabilità perfezionata rispetto al primo episodio sono lì ad attendervi.

2) Balatro - 92

Rispetto agli altri giochi dell'elenco, Balatro è senza dubbio il più particolare e diverso dal solito: si tratta di un roguelike tutto incentrato sul poker ma dalle regole inconsuete, con la possibilità di creare i propri mazzi e la presenza di jolly capaci di stravolgere completamente l'evoluzione di una partita. Proprio queste sue particolarità, così come l'imprevedibilità del gioco, rendono Balatro un prodotto avvincente e meritevole di essere scoperto in ogni sua sfumatura.

1) Final Fantasy VII Rebirth - 92

Forse senza grosse sorprese, ma eccoci qui: Final Fantasy VII Rebirth è il miglior gioco finora pubblicato su PS5 nel corso del 2024. La seconda parte del remake di Final Fantasy VII non solo evolve quanto già fatto da Square Enix con il primo gioco, ma stupisce per il suo gameplay ulteriormente perfezionato, per la sua valanga di minigiochi uno più interessante dell'altro e per una caratterizzazione di narrativa e personaggi che, al netto di alcune incertezze, sa regalare emozioni e coinvolgimento ai giocatori. E adesso attendere la futura Parte 3 sarà molto difficile!

