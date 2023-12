Quali sono i migliori giochi Roguelike del 2023? La classifica

Siete appassionati di roguelike ma vi siete persi le uscite più recenti? Niente paura, poiché abbiamo realizzato una lista con i quattro esponenti del genere che più hanno lasciato il segno nel corso del 2023.

Remnant 2

In cima alla lista non potevamo fare altro che inserire Remnant 2, sequel dell’acclamato sparatutto in terza persona firmato Gunfire Games. Oltre a fare largo uso di meccaniche che ricordano i soulslike (una su tutte quella dei falò), questo titolo include anche un sistema di generazione procedurale delle campagne, grazie al quale l’ordine con cui si affrontano i biomi nel corso della storia varia per ogni giocatore. E non è finita qui, poiché le stesse mappe presentano elementi casuali che rendono ogni partita sempre fresca e ricca di segreti spesso difficili da scovare. Insomma, si tratta di un prodotto imperdibile per gli amanti del genere e non solo. Per chi volesse saperne di più, sulle pagine di Everyeye è presente la recensione di Remnant 2.

Astral Ascent

Dopo un lungo periodo in Early Access su Steam, Astral Ascent è arrivato nella sua forma finale lo scorso novembre 2023 ed è sicuramente il roguelite più sottovalutato dell’anno. Questo titolo bidimensionale, tutto in pixel art, è ambientato in un coloratissimo mondo fantasy e permette al giocatore di utilizzare uno dei quattro personaggi disponibili, ciascuno dotato di armi e caratteristiche uniche. Fra gli aspetti meglio riusciti del gioco troviamo sicuramente il sistema di costruzione delle build, che garantisce ai giocatori una certa libertà di potenziare il personaggio con incantesimi ed abilità, fondamentali per sconfiggere i pericolosi boss.

RoboQuest

Anche RoboQuest ha abbandonato di recente la fase di Accesso Anticipato e può essere giocato nella sua versione definitiva, molto più ricca in termini di contenuti. Il gioco in questione è un colorato sparatutto in prima persona che sorprende per via dell’elevato numero di bocche da fuoco disponibili e del discreto quantitativo di robot che possono essere utilizzati in battaglia, tutti con abilità uniche che permettono di avere uno stile di gioco diverso. Come vi abbiamo detto anche nel nostro provato di RoboQuest, uno dei motivi per cui il gioco ci ha maggiormente convinto è l’accessibilità, poiché grazie ad una serie di opzioni legate alla difficoltà nessuno viene tagliato fuori e persino i più piccoli possono divertirsi con questo roguelike.

Have a Nice Death

Ad essere uscito solo negli ultimi tempi dall’Early Access è anche Have a Nice Death, un roguelike molto interessante. Question action 2D non gode solo di un comparto artistico azzeccato, ma anche di un gameplay che funziona molto bene. Nei panni della morte, dovremo dimostrare ai nostri sottoposti di essere all’altezza del ruolo ricoperto nella Death Inc. e, per farlo, dovremo attraversare dungeon colmi di pericoli. Tra un boss eliminato e una fase platform, potremo anche raccogliere uno dei 70 oggetti unici che includono armi ed incantesimi, fondamentali per rendere il protagonista sempre più forte.