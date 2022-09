Quali sono i migliori giochi di ruolo giapponesi per PlayStation 5?

Titoli come NieR Automata, Persona 5 Royal, i Kingdom Hearts e Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta sono solo alcuni dei JRPG che è possibile giocare anche su PlayStation 5, grazie alla retrocompatibilità della nuova console Sony. Ma quali sono i migliori esponenti del genere a essere usciti su PS5 con tanto di versione ottimizzata per essa?

Scarlet Nexus

L’opera di Bandai Namco Studios che vede protagonisti Yuito e Kasane affonda le radici nel folto panorama di produzioni anime sci-fi. Malgrado una distribuzione dei ritmi di gioco non proprio ottimale, il titolo offre una narrativa ben strutturata e convincente che si snoda attraverso due campagne distinte, così come un gameplay action in grado di stupire grazie a meccaniche introdotte di pari passo con l’avanzamento all’interno del gioco. Infine, a condire il tutto, non manca una direzione artistica a fuoco e azzeccata.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Bisognerà aspettare diversi anni prima di veder conclusa l’operazione che punta a svecchiare il settimo capitolo di Final Fantasy, uno fra i più apprezzati esponenti della serie nata nel 1987 dalla mente di Hironobu Sakaguchi. Su Everyeye.it potete scoprire cosa sappiamo su Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di questo progetto, ma il primo passo di Square Enix si è già dimostrato un valido JRPG a prescindere dal resto, specie se giocato nella sua versione migliorata Integrade con la quale è approdato su PS5.

Soul Hackers 2

Ancora fresco d’uscita, questo punto di incontro tra i Shin Megami Tensei e la famosa serie spin-off Persona ha tutte le carte in regola per fare parte di questo elenco. Come specificato nella nostra recensione di Soul Hackers 2, pur essendo il sequel di quel Devil Summoner datato 1997, il nuovo gioco di ATLUS non richiede che se ne conoscano le origini ed è pertanto consigliato a chiunque apprezzi il genere. A renderlo un titolo da non perdere, oltre al gameplay ricco e ben strutturato, la narrativa matura e drammatica che fa da sfondo all’esperienza.

Tales of Arise

Dopo il passaggio all’Unreal Engine 4, la storica serie di Bandai Namco ha potuto raggiungere nuove vette per quanto riguarda i suoi valori produttivi, superando così i limiti perlopiù grafici e tecnici che puntualmente l’affliggevano in passato. Con Tales of Arise, grazie a una sceneggiatura che sfiora tematiche struggenti e a un sistema di combattimento reattivo e articolato, il team di sviluppo ha fatto un lavoro eccellente, confezionando il prodotto in maniera esemplare e rendendo onore alle aspettative dei fan.

Yakuza Like a Dragon

La saga nata dagli sforzi di Toshihiro Nagoshi e dello scrittore Hase Seishu si è sempre distinta per i temi trattati e per il misto di scazzottate, narrativa ed esplorazione riproposto in ogni capitolo uscito fino a oggi. La settima iterazione principale della serie targata SEGA ha però cambiato rotta, adottando un combat system molto più strategico e analogo a quelli visti nei più classici JRPG. Il risultato è un mix riuscitissimo tra ciò che ha reso grande la serie Yakuza e gli scontri a turni in cui si ha il pieno controllo del proprio party, inserito all’interno di una solida narrativa che alterna momenti davvero drammatici a scene sopra le righe.