Quali sono i migliori giochi di ruolo occidentali per PS5?

Grazie alla retrocompatibilità di PlayStation 5, gli appassionati dei GDR occidentali in possesso della console Sony possono giocare a The Witcher 3, ai Divinity Original Sin, ai Pillars of Eternity e a Mass Effect Legendary Edition. Ma quali sono i migliori esponenti del genere ottimizzati appositamente per PS5? Eccovi una lista di giochi imperdibili:

Cyberpunk 2077

Diablo II Resurrected

Disco Elysium The Final Cut

Assassin’s Creed Valhalla

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition

A quasi due anni dal suo debutto, dopo il lancio disastroso che ne ha interessato proprio le edizioni per console, l’ambizioso titolo futuristico creato dae basato sull'omonimo gioco di ruolo ideato dapuò essere finalmente giocato in modo stabile. Alcune delle problematiche registrate allora permangono ancora adesso, ma la qualità della sceneggiatura e la caratterizzazione (estetica e non) della magneticabastano a rendere il gioco assolutamente degno di essere vissuto.Dopo oltre vent’anni dall'uscita del classico pubblicato nel 2000 su, i talenti dihanno dato vita ad una remaster ben realizzata e. Malgrado l’inevitabile scorrere del tempo, grazie a questa riedizionerisulta apprezzabile sotto ogni aspetto e imperdibile per chi vuole decimare orde osservate da unaCome specificato nella nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut , gli intoppi legati alla navigazione di questonon bastano a far sfigurare il capolavoro indipendente di. Rielaborando gli elementi tipici dei più classici GDR,riesce infatti a distinguersi ugualmente come uno degli esponenti recenti più validi del genere. Purtroppo la sua godibilità dipende in larga parte dalla vostra conoscenza della, ma ciò non toglie in alcun modo il valore oggettivo che si trova alla base della produzione.La deriva marcatamente GDR intrapresa dalla saga di, a partire dae proseguita inha raggiunto il suo picco massimo nel capitolo ispirato ai vichinghi del nono secolo. Come riportato nella nostra recensione di Assassin’s Creed Valhalla , il gioco presenta mancanze ereditate dal passato, ma grazie a un’esplorazione stimolante e a un combat system rinnovato riesce a comporreConcludiamo questo elenco con quella che, dopo vari tentativi, riesce a essere finalmente la versione definitiva del leggendario GDR targato. Utilizzando come base l’ormai superata, l’azienda statunitense ha infatti celebrato il 10º anniversario dicon questa riedizione, che oltre a contenere il gioco in versione migliorata (comprese le sue tre espansioni) presentacreati dai membri della community. Se state pensando di giocare per la prima volta il quinto capitolo della serieo di rituffarvi nella cosiddetta, questo gioco è il modo migliore per farlo.