I migliori giochi in scatola da acquistare ad un prezzo super scontato con il Black Friday

Grazie alle offerte del Black Friday possiamo sfruttare le promozioni anche per regalare (in vista delle prossime festività natalizie) o regalarci i più famosi giochi in scatola da sfruttare con amici e parenti durante il periodo invernale.

ra tutti i giochi di società in offerta non possiamo non segnalarvi il famosissimo gioco di carte UNO, in offerta al prezzo incredibile di 4,99 euro a questo link (con lo sconto del 50% dal listino) con spedizione gratuita se siete abbonati a Prime, acquistabile anche in versione Deluxe con scatola in metallo a questo link a soli 12,99 euro.

Non possono ovviamente mancare i grandi classici, come Monopoly, proposto a prezzi scontatissimi nelle varianti Super Mario Bros. Il Film (23,99 euro) o Breaking Bad (26,73 euro), oppure il vendutissimo Cluedo in edizione Standard a soli 15,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Asmodee Dixit Odyssey è scontato del 30% e acquistabile a soli 19,50 euro, RISIKO è in offerta a soli 20 euro con lo sconto del 43%, una vera occasione imperdibile se manca alla vostra collezione. L'isola di Fuoco La Maledizione di Vul-Kar con il suo gigantesco tabellone è acquistabile a soli 41,85 euro, il prezzo più basso di sempre, oppure il gioco che ha registrato un record di vendite, Ticket to Ride, è in promozione a soli 30,39 euro con lo sconto del 35%.

Se velete visionare tutti i giochi in scatola in promozione oggi su Amazon, vi rimandiamo alla pagina delle promozioni, sono veramente tantissimi e gli sconti sono realmente molto interessanti.