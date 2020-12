Quali sono i migliori giochi della serie Assassin's Creed?

Gli appassionati della saga di Assassin’s Creed non si saranno lasciati sicuramente sfuggire nemmeno un capitolo della serie, per cercare di scoprire ogni più piccolo dettaglio sulla trama. Se invece siete neofiti della serie, potrebbe interessarvi conoscere solamente i migliori capitoli che ne fanno parte.

Ricordandovi che non è una classifica, andremo ad elencare semplicemente quali sono i titoli della saga di Assassin’s Creed che nel corso degli anni si sono distinti restando nel cuore dei giocatori, sia per le meccaniche che li caratterizzano oppure per la qualità della narrazione e del contesto in cui sono ambientati.

Assassin's Creed

Il primo capitolo della serie è sicuramente uno di quelli che merita di essere provato, poiché, nonostante possieda meccaniche che risultano ormai un po’ datate, rimane comunque l’inizio narrativo di tutta la saga.

Assassin’s Creed 2

Il secondo capitolo è probabilmente, a tutt’oggi, il più acclamato dell’intera serie, almeno secondo l’opinione della maggior parte degli appassionati, rimasti stregati dalle ambientazioni e dal carisma del protagonista.

Assassin's Creed IV Black Flag

Il quarto capitolo numerato, ma sesto ufficiale, della serie introduce alcune nuove meccaniche, tra cui la possibilità di viaggiare via nave, e un protagonista estremamente carismatico, creando un capitolo che vale decisamente la pena di essere giocato. Maggiori dettagli nella recensione di Assassin's Creed 4 Black Flag.

Assassin's Creed Valhalla

L’ultimo capitolo della trilogia dell’antichità racconta l’epopea dei vichinghi e delle loro spedizioni per la conquista dei territori inglesi: in Valhalla ambientazioni affascinanti si sposano con un gameplay brutale e frenetico, che restituisce perfettamente la sensazione di avere a che fare con furiosi vichinghi. Leggete la recensione di Assassin's Creed Valhalla per saperne di più.