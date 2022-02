Quali sono i migliori giochi simili ad Age of Empires?

Dalla sua nascita, solitamente ricondotta all’uscita di Dune II ma collegata anche a Stonkers di Imagine Software, il filone degli RTS ha continuato a prosperare fino al picco di popolarità raggiunto negli anni ‘90. Da allora, questi titoli sono divenuti maggiormente di nicchia, ma sembra che questa tendenza si stia finalmente invertendo.

Oggi infatti, come trovate scritto nella nostra recensione di Age of Empires IV, il genere si direbbe pronto a tornare appetibile per chiunque, compresi i neofiti che mai avrebbero pensato di approcciarlo. A tal proposito, ecco una selezione che comprende alcune fra le migliori produzioni simili all’opera creata da Relic Entertainment e World's Edge.

Command & Conquer: Remastered Collection

Anno d’uscita : 2020

: 2020 Piattaforma : PC

: PC Sviluppatori : Petroglyph Games e Lemon Sky Studios

: Petroglyph Games e Lemon Sky Studios Publisher: Electronic Arts

Durante lo sviluppo di Dune II basato sui romanzi di Frank Herbert, Westwood Studios iniziò a concepire un nuovo gioco a tema bellico destinato a lasciare il segno: Command & Conquer. Grazie a questa Collection (che ricordiamo comprendere anche il successivo C&C Red Alert) i giocatori possono rivivere gli albori della serie che portò gli RTS all’attenzione del grande pubblico.

Company of Heroes 3

Anno d’uscita : previsto per il 2022

: previsto per il 2022 Piattaforma : PC

: PC Sviluppatore : Relic Entertainment

: Relic Entertainment Publisher: SEGA

Fin dalla sua fondazione avvenuta nel ‘97, la software house che ha lavorato al più recente Age of Empires si è distinta per la creazione di ottimi RTS, tra i quali ricordiamo videogiochi come Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War e Company of Heroes. A proposito di quest’ultima IP ispirata ai conflitti della Seconda Guerra Mondiale, il suo terzo capitolo atteso entro il 2022 appare già adesso molto ambizioso e promette di rivelarsi uno dei migliori RTS contemporanei:

ecco il nostro provato di Company of Heroes 3 per scoprirne più a fondo ogni dettaglio.

Homeworld: Deserts of Kharak

Anno d’uscita : 2016

: 2016 Piattaforma : PC

: PC Sviluppatore : Blackbird Interactive

: Blackbird Interactive Publisher: Gearbox Software

Anche Homeworld nel 2022 si amplierà con un nuovo gioco in arrivo, pertanto è opportuno ricordare la riedizione in HD dei suoi primi due capitoli, così come anche il prequel ambientato sul pianeta Kharak. Quest'ultima produzione in particolare, ispirata a Ground Control (ennesimo RTS degno di nota uscito nel maggio del 2000), si rivelò a conti fatti un’ottima alternativa al dominio esercitato dai giochi targati Blizzard, meritevole di essere riscoperta ancora oggi.

StarCraft II

Anno d’uscita : 2010

: 2010 Piattaforma : PC

: PC Sviluppatore : Blizzard

: Blizzard Publisher: Activision-Blizzard

Alla casa di Irvine dobbiamo due dei migliori RTS che il mercato abbia mai avuto il piacere di ospitare, gli stessi che negli anni '90 portarono questo genere all'apice della loro popolarità. Prima con Warcraft e poi con StarCraft, l’azienda ora fusa con Activision riuscì infatti ad ampliare significativamente il bacino d’utenza interessato a certi lidi, arrivando anche a plasmare il panorama eSport per due decadi attraverso lo strepitoso StarCraft II: Wings of Liberty, considerato ancora oggi imperdibile per tutti gli amanti di strategia videoludica.

Total War: Warhammer III

Data d’uscita : 17 febbraio 2022

: 17 febbraio 2022 Piattaforma : PC (al lancio su Game Pass)

: PC (al lancio su Game Pass) Sviluppatore : Creative Assembly

: Creative Assembly Publisher: SEGA

A più di trent’anni dal momento in cui Games Workshop pubblicò Rogue Trader, la prima edizione del suo miniature game tuttora in espansione, gli strategici in tempo reale basati sull’universo di Warhammer 40.000 sono ancora una costante del mercato e appaiono tanto numerosi quanto diversificati. Tra i migliori esempi di questa licenza sfruttata a dovere troviamo proprio Total War: Warhammer, la serie che unisce tutta l’esperienza di Creative Assembly con l’universo fantasy ideato dal britannico Rick Priestley e che si prepara a fare il suo ritorno con un terzo, imminente episodio. Nel caso voleste approfondirne tutti gli aspetti, ecco il nostro provato di Total War Warhammer III.