I migliori giochi simili a Dead Island 2 per divertirsi tra zombi e co-op

State aspettando Dead Island 2 e volete giocare qualcosa di simile che abbia sia il supporto alla cooperativa che orde di non morti? Ecco alcuni titoli che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Dying Light 2

State of Decay 2

Dal momento che le due serie hanno molti legami, è quasi scontato che il primo titolo della lista sia Dying Light 2. L'ultima fatica di Techland è il gioco più simile a Dead Island 2 (a proposito, l'avete letta la nostra recensione di Dead Island 2 ?), sebbene in questo caso il focus sia meno sul combattimento e più sul movimento.I protagonisti del gioco sono dotati di grandi abilità nele possono spostarsi agilmente all'interno di una, a differenza delle open map di Dead Island 2. Ovviamente anche in questo caso ci sono fiumi di zombi e il pieno supporto alla modalità

Se amate i videogiochi con i non morti, non potete ignorare State of Decay 2. L'esclusiva PC e Xbox è uno dei migliori survival con visuale in terza persona ambientati in un mondo popolato dai mangiacervelli, sebbene abbia ritmi di gioco ben diversi rispetto a Dead Island 2. Nel titolo Undead Labs esiste la permadeath per i vari personaggi e ogni viaggio alla ricerca di risorse è emozionante per via dei rischi che si corrono. Nel gioco potrete anche reclutare nuovi sopravvissuti per la base, relazionarvi con altri gruppi e, in sostanza, vivere l'esperienza più simile a quella vista nella serie TV di The Walking Dead, da soli o in compagnia di amici grazie alla coop. Per chi non lo sapesse, State of Decay 2 Juggernaut Edition fa parte della libreria di PC e Xbox Game Pass, quindi potete correre a scaricarlo se siete abbonati al servizio.

How to Survive 2

Chi vuole un gioco di sopravvivenza e zombi potrebbe apprezzare How to Survive 2, che è un twin stick shooter con visuale isometrica in cui i giocatori devono sia badare agli zombi che popolano la mappa che dedicarsi alla raccolta di risorse con cui realizzare le strutture e le difese da posizionare in base o costruire tutto il necessario per far fuori ogni minaccia. Il divertimento offerto dal titolo aumenta grazie alla possibilità di giocare in cooperativa, sia online che a schermo condiviso. Oltre ad essere particolarmente economico, il gioco in questione fa parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e se siete abbonati al servizio potete già procedere con il download senza costi aggiuntivi.

Back 4 Blood

Se invece siete in cerca di un'avventura più classica da giocare con gli amici, allora non possiamo che consigliarvi Back 4 Blood, lo sparatutto in prima persona cooperativo realizzato dal team formato dai creatori originali di Left 4 Dead. In questo caso, siamo di fronte ad un prodotto più lineare in cui i giocatori devono completare una serie di missioni in cui si affrontano orde inferocite di infetti con un ampio ventaglio di armi. A condire il tutto troviamo personaggi dotati di abilità uniche ed un interessante sistema di carte che permette di attivare modificatori nel corso della campagna. Anche in questo caso, potete giocare senza pagare un centesimo di più se siete abbonati al Game Pass, visto che il gioco fa parte della libreria sin dal day one.

Killing Floor 2

Più in linea con Dead Island 2 è invece Killing Floor 2, uno shooter in soggettiva uscito nell'ormai lontano 2016 che continua ad essere supportato a distanza di anni. Si tratta di un violentissimo FPS in cui un gruppo di giocatori deve sopravvivere ad orde di creature mostruose dalla difficoltà crescente alternate a boss fight parecchio impegnative, con la possibilità di acquistare armi e gadget con il denaro accumulato fra i round. Molto probabilmente avete già il titolo nella vostra libreria digitale e non ve ne siete accorti, visto che in passato è stato regalato sia con l'abbonamento mensile a PlayStation Plus che tramite i doni settimanali dell'Epic Games Store.