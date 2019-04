I migliori giochi Sony per PS4 e PlayStation Hits in offerta da Euronics a prezzo scontato

Continua la promozione Time to Play di Euronics, con tanti giochi e console in offerta fino al 23 aprile, online e in tutti i negozi della catena. In particolare merita attenzione l'offerta dedicata ai migliori titoli Sony per PS4 ed ai giochi della collana PlayStation Hits.

Il poker d'assi Sony PS4 di Euronics include God of War a 39.99 euro, Detroit Become Human Standard Edition a 24.99 euro, Gran Turismo Sport a 19.99 euro e Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, ricordiamo che quest'ultimo viene proposto anche come parte di un bundle PS4 Slim 500 GB Spider-Man e Minecraft al prezzo di 309,99 euro. Per quanto riguarda i giochi PlayStation Hits troviamo una selezione di titoli in vendita a 14,99 euro l'uno: Driveclub, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank.

Queste sono solamente alcune delle offerte Euronics di aprile, che si estendono anche ai giochi multipiattaforma come Need for Speed Payback (19.99 euro), FIFA 19 (29.99 euro), Anthem (39.99 euro), Tom Clancy's The Division 2 (49.99 euro), Shadow of the Tomb Raider (34.99 euro), GTA V (19.99 euro) e Red Dead Redemption 2 (49.99 euro). Per l'elenco completo delle promozioni attive vi rimandiamo al sito di Euronics.