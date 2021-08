Quali sono i migliori giochi Soulslike? Da Bloodborne a Nioh

Nel corso dell’ultimo decennio, l'industria videoludica ha visto nascere e diventare sempre più popolare uno dei generi videoludici più peculiari dell’intero panorama attuale del medium. Stiamo parlando del genere Souls, portato negli anni alle luci della ribalta grazie soprattutto alle molte opere di From Software.

Lo sviluppatore giapponese è infatti riuscito nel corso di poco più di 10 anni a portare sul mercato una serie di prodotti sempre più ispirati che hanno prima dato origine al gener soul, e successivamente lo hanno costantemente evoluto nelle sue caratteristiche e meccaniche principali, arrivando presto ad ispirare la produzione di moltissimi altri titoli appartenenti allo stesso genere sull’onda del grande (e per molti inaspettato) successo commerciale che i titoli di From Software hanno iniziato a riscuotere da qualche anno a questa parte. Di conseguenza, i titoli soulslike hanno velocemente perso la nomea di essere solamente dei videogiochi difficili in senso assoluto, e una sempre più larga fetta di pubblico ha cominciato ad apprezzarne il particolare stile di gioco e la ricercatissima qualità stilistica, oltre a quella che è forse una delle caratteristiche comuni di quasi tutti i soulslike: una narrazione sempre velata e quasi mai esplicita.

Allo stato attuale delle cose sono quindi moltissimi i titoli appartenenti al genere dei souls-like presenti sul mercato, i migliori dei quali sono vere e proprie perle dell’industria videoludica che meritano di essere provati e giocati da chiunque, anche da coloro che ritengono che questo genere non sia esattamente nelle loro corde. Uno di questi, considerato tutt'oggi il vero e proprio capostipite e principale esponente del genere souls, è Dark Souls: seguito spirituale di Demon's Souls, Dark Souls ne ha ripreso ed ampliato le meccaniche che al giorno d'oggi caratterizzano il genere. Lo stesso Demon's Souls, tornato recentemente in auge grazie all'ottimo remake per PlayStation 5 realizzato da BluePoint, risulta essere un ottimo titolo per approcciarsi al genere souls, sebbene il design del mondo di gioco, la narrazione e le meccaniche di base che regolano la progressione non siano complessivamente all’altezza di quelle di Dark Souls.

Un altro titolo di From Software decisamente apprezzato da critica e pubblico, tanto da guadagnarsi l’ambito status di capolavoro secondo milioni di fan dello sviluppatore giapponese e del genere soulslike è Bloodborne, titolo dall’ambientazione dark e gotica che sposta l’asticella dell’atmosfera un po’ più verso l’horror e quella del gameplay un po’ più verso l’action, mantenendo però inalterate tutte le meccaniche tipiche del genere. Uno dei migliori esempi di videogiochi souls-like non sviluppati da From Software è rappresentato dalla saga di Nioh, ad opera di Team Ninja, che fonda tutto il proprio immaginario sui miti e le leggende del Giappone e propone un combattimento molto più frenetico e dinamico di quello visto in Dark Souls ma contiene anch’esso tutti gli elementi tipici di un souls-like. Se invece adorate le ambientazioni Sci-Fi potreste concedere una possibilità a The Surge e The Surge 2 di Focus Home Interactive.

Questi dunque sono i migliori titoli soulslike attualmente disponibili sul mercato, sperando di poter aggiungere alla lista tra qualche mese anche Elden Ring, nuovo progetto di From Software in collaborazione con George R.R Martin in uscita il 21 gennaio 2022.