Quali sono i migliori giochi di Spider-Man?

L'amichevole Uomo Ragno di quartiere è una presenza fissa del mondo videoludico sin dagli albori: era il 1982 quando il primo gioco, intitolato semplicemente Spider-Man, faceva il suo esordio su Atari 2600, dando inizio a una lunga serie di produzioni realizzate da vari sviluppatori nel corso del tempo.

Tanti titoli dedicati all'iconico supereroe Marvel non sono stati esattamente campioni di qualità, ma non sono mancati giochi capaci di entrare nel cuore dei fan dimostrando meritevoli di essere vissuti. Di seguito ecco i 5 migliori giochi di Spider-Man mai realizzati:

Spider-Man (2000)

Sviluppato da Neversoft per conto di Activision, il primo Spider-Man uscito su PlayStation (ma anche su N64, Dreamcast e PC) è divenuto uno dei titoli più iconici della console Sony, pur senza magari essere un capolavoro a tutto tondo. Ma è stato il primo videogioco realmente capace di calarci nei panni del personaggio, permettendoci di dondolare in libertà tra i grattacieli di New York nel frattempo che si prendevano a mazzate teppisti e alcuni dei più noti nemici di Peter Parker quali Venom, Mysterio, Carnage e Dr. Octopus.

Spider-Man Mysterio's Menace (2001)

L'Uomo Ragno è apparso più volte sui Game Boy di Nintendo, senza tuttavia mai lasciare il segno. Ma il debutto su Game Boy Advance ha cambiato le carte in tavola offrendo ai giocatori un Action/Platform 2D intrigante e divertente da giocare dall'inizio alla fine. Spider-Man: Mysterio's Menace non sarà magari tra i migliori titoli per GBA, ma è senza dubbio il più riuscito.

Spider-Man 2 (2004)

Se Spider-Man 2 viene ancora oggi considerato uno dei migliori film sui supereroi mai realizzati, non è stato da meno il suo tie-in. L'avventura vista su PS2, Xbox e GameCube evolveva ulteriormente il concept dei precedenti titoli basati sull'Uomo Ragno e ci offriva per la prima volta una libertà quasi totale di azione e movimento all'interno di una mappa di generose dimensioni da setacciare a piacimento da cima a fondo. Nella sua categoria di giochi tratti da pellicole cinematografiche, Spider-Man 2 è stato capace di emergere come uno degli esempi più brillanti.

Ultimate Spider-Man (2005)

Basato sull'omonimo fumetto di successo, Ultimate Spider-Man si presentò sul mercato con una spettacolare grafica in cell-shading e un gameplay ancora più appagante e sofisticato rispetto a quello visto in Spider-Man 2. In aggiunta, permetteva anche di giocare nei panni di Venom dando un tocco di varietà in più all'azione grazie alle distinte abilità del celebre villain. Un prodotto imperdibile per ogni amante dell'irriverente eroe.

Marvel's Spider-Man (2018)

Prima che Insomniac Games mettesse le mani su Spider-Man, diverse altre opere incentrate sul personaggio sono state realizzate nel corso degli anni, senza tuttavia convincere del tutto critica e pubblico. L'avvento di Marvel's Spider-Man ha stravolto tutto, buttando nella mischia il più ambizioso videogioco mai realizzato per un eroe Marvel. Il titolo PS4 (e in seguito PS5) è la somma di quanto mostrato dalle precedenti produzioni in termini ludici ed offre una narrativa molto più sofisticata. Come riportato anche nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man, la qualità è stata notevole, consegnando agli appassionati il gioco definitivo dell'Uomo Ragno. Di valore anche l'espansione stand-alone Marvel's Spider-Man: Miles Morales, anch'essa disponibile su entrambe le console old e next-gen di Sony.

Riuscirà il prossimo capitolo della serie Insomniac ad entrare in questa onorevole classifica? Toccherà aspettare un po' prima di avere la risposta, dato che Marvel's Spider-Man 2 esce su PS5 nel 2023. Per adesso, dunque, meglio tenere a riposo i sensi di ragno in attesa di scatenarli al momento opportuno.