I migliori giochi di sempre per Super Nintendo: nostalgia portami via

Facciamo un tuffo nel passati tornando a quella magica prima metà degli anni '90 che ha regalato capolavori senza tempo agli appassionati di videogiochi. In quell'epoca Super Nintendo e SEGA Mega Drive dominavano la scena con produzioni destinate a fare la storia dei videogiochi, ancora oggi ricordate con affetto.

Vi abbiamo già raccontato dei migliori giochi per SEGA Mega Drive, ora è invece il turno della leggendaria console a 16-Bit di Nintendo. Di seguito vi citiamo i migliori giochi di sempre per SNES, di quelli che tutti noi almeno una volta nella vita dovremmo giocare se non lo abbiamo mai fatto:

Donkey Kong Country 2

Già l'originale Donkey Kong Country aveva fatto la storia allungando ulteriormente la vita allo SNES, ma se possibile il suo diretto seguito ha fatto ancora meglio. Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong-Quest riprende quanto fatto dal già eccezionale predecessore e lo perfeziona ancora di più. Livelli ancora più elaborati, molti più collezionabili, una direzione visiva sbalorditiva e una delle migliori colonne sonore mai ascoltate in un videogioco. Serve altro per spiegare perché il capolavoro Rare è una pietra miliare dei Platform?

Final Fantasy VI

A Square non bastava aver già lasciato il segno con l'incredibile Final Fantasy IV e il lodevole Final Fantasy V. Nel 1994 la compagnia nipponica supera sé stessa confezionando uno dei JRPG più importanti di tutti i tempi, Final Fantasy VI. Il sesto capitolo è praticamente l'apice di Final Fantasy come conosciuto fino a quel momento, toccando vette qualitative in ottica gameplay incredibili grazie anche al ricchissimo party a disposizione del giocatore e sconvolgendo con le sue tematiche, la sua storia e le sue musiche. Una Square davvero al massimo della forma, che un anno dopo sconvolgerà ancora una volta gli appassionati SNES con l'altrettanto immenso Chrono Trigger.

Super Mario World

Dopo aver fatto furore su NES con la trilogia di Super Mario Bros., il baffuto idraulico si imbarca in un'avventura ancora più grande ed elaborata al lancio dello SNES. Super Mario World è un Mario all'ennesima potenza, un perfetto manuale di level design che ancora oggi deve essere d'insegnamento per ogni sviluppatore che vuole cimentarsi con la creazione di un Platform. Perché ancora adesso la cura riposta nelle meccaniche di gameplay, nella caratterizzazione dei livelli e nel sistema di controllo dimostrata da Super Mario World ha davvero pochi eguali.

Super Metroid

E' il capolavoro che non ti aspetti da Nintendo, che pone la firma su una delle sue produzioni più oscure e coinvolgenti mai prodotte fino a quel momento. Già solo dopo aver avviato la cartuccia Super Metroid sprigiona tutto il suo sconvolgente potenziale, grazie a una delle più belle schermate iniziali di un videogioco che riassume alla perfezione tutta la sua essenza. Il resto è storia, un viaggio in compagnia di Samus Aran in un mondo complesso e pieno di sfumature, sfide e pericoli impossibili da dimenticare dopo averli vissuti.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Per molti fan della serie, The Legend of Zelda A Link to the Past è considerato ancora adesso il miglior gioco del brand. Questo perché sembra impossibile che un'opera simile esistesse già nel 1991, tanto era avanti ludicamente e concettualmente. A Link to the Past è la perfetta incarnazione del significato di avventura, un classico che dava ai giocatori una libertà di azione ed esplorazione che per l'epoca sembrava impossibile da pareggiare. Una Nintendo davvero in stato di grazia ha consegnato al mondo un gioco destinato a divenire immortale, clamoroso ancora oggi esattamente come oltre 30 anni fa.

Ma il parco titoli dello SNES è stato veramente sconfinato e pieno di giochi eccezionali, al punto che una lista di soli cinque nomi potrebbe essere davvero troppo stretta. Diteci dunque la vostra: quali ritenete siano i migliori giochi mai usciti su Super Nintendo? Sotto con i commenti!