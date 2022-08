Quali sono i migliori giochi survival per PlayStation 5?

Raccolta di risorse, costruzione, gestione di fame e sete sono alcune delle caratteristiche tipiche dei giochi survival. Se su PC si ha l'imbarazzo della scelta, su PlayStation 5 le scelte si riducono; tuttavia, alcuni titoli potranno saziare la vostra fame di sopravvivenza: ecco quali.

This War of Mine

Un gioco atipico, quello di 11 bit studios, in cui prenderemo il controllo di un gruppo di sopravvissuti durante una guerra moderna. Fame, sete, ma anche la necessità di trovare un riparo, unite alla inconsueta ambientazione, fanno di quest'opera una delle esperienze survival più affascinanti su PlayStation 5.

Subnautica Below Zero

Il seguito di Subnautica ripropone tutti gli elementi che hanno portato al successo il primo capitolo. La costante sensazione di insicurezza dell'oceano e l'esplorazione indispensabile per raccogliere risorse fondamentali si uniscono ad una storia narrata in maniera più lineare, che fa da traino al gameplay puramente survival del titolo. (ecco la recensione di Subnautica Below Zero)

Minecraft

Il gioco più venduto nella storia del medium è anche un ottimo survival su PlayStation 5. L'ormai celebre mondo a cubetti è lo sfondo ad un insieme di meccaniche tanto semplici quanto appaganti, che stimolano la creatività del giocatore senza rinunciare ad un pizzico di difficoltà nella gestione della sopravvivenza del proprio personaggio.

Tribes of Midgard

Voglia di ambientazioni norrene? Tribes of Midgard è un survival in cui, da vichinghi, potremo esplorare e plasmare un territorio tipico della mitologia asgardiana. L'obiettivo principale è ovviamente la sopravvivenza, ma il combattimento prende un ruolo decisamente importante nell'economia generale del gioco, così come la modalità cooperativa. Per saperne di più, la recensione di Tribes of Midgard è a portata di clic.

No Man's Sky

L'opera di Hello Games è, prima di tutto, un survival. Quando saremo su stazioni spaziali o imponenti ammiraglie non soffriremo fame, sete o altro, ma su ogni pianeta la lotta contro fauna ostile, violente tempeste e droni pronti a punirci per aver deturpato il pianeta è sempre diversa, e richiede -soprattutto se giocato in modalità permadeath- una costante attenzione alle circostanze in cui ci troviamo.