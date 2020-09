I migliori giochi Switch a meno di 5€, gli sconti del Nintendo eShop

Qualche giorno fa Nintendo ha dato il via ad una nuova ondata di sconti sui giochi Switch, con prezzi stracciati che partono da 99 centesimi. I titoli in offerta sono molteplici, e scegliere su cosa investire i propri risparmi potrebbe risultare difficile. Per questo, abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori videogiochi a meno di 5 euro.

Il primo titolo che ci sentiamo di consigliarvi è Mark of the Ninja Remastered a 4,99 euro, riedizione di uno dei migliori stealth game della passata generazione di console completa di tutti i contenuti aggiuntivi. La produzione di Klei si sviluppa in due dimensioni, ed è caratterizzata da meccaniche sopraffine e da un level design complesso che stuzzicano la continua sperimentazione di approcci alternativi. Restando in casa Klei, segnaliamo anche Don’t Starve: Nintendo Switch Edition (4,99 euro), tra i migliori esponenti del genere survival degli ultimi anni. Pervaso di scienza e magia, il titolo vi mette nei panni di Wilson, un intrepido scienziato intrappolato da un demone in un misterioso mondo completamente deserto. Wilson dovrà imparare a sfruttare l'ambiente circostante e gli abitanti di quel mondo desolato per fare ritorno a casa. È inclusa anche l'espansione Reign of Giants.

Vi consigliamo anche l'immortale gioco di carte Uno (3,99 euro), perfetto per animare le serate in compagnia degli amici, Runner3 (1,79 euro), che prosegue degnamente la tradizione ritmica-musicale della serie BIT.TRIP.RUNNER, e Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (3,99 euro), originale roguelike che sacrifica la complessità tattica sull'altare del ritmo.

Cosa ne pensate dei nostri suggerimenti? Trovate la lista completa dei giochi in sconto a meno di cinque euro sul Nintendo eShop. Non esitate ad approfittare dell'area dei commenti se cercate dei chiarimenti oppure volete condividere con gli altri utenti i vostri consigli.