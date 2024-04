Migliori giochi da tavolo 2024 per divertirsi alla grande tra zombie e gattini

Vi proponiamo una selezione dei migliori giochi da tavolo che potete comprare su Amazon, per tutti i gusti, ideali per divertirsi con gli amici e con i propri cari. Tre proposte da non perdere, sia per giocatori esperti sia per chi si sta avvicinando al mondo dei board game.

Zombicide Seconda Edition

VAI SUBITO ALL'OFFERTAUn gioco da tavolo che piacerà agli amanti dei videogiochi e degli zombie, controllando un gruppo di Sopravvissuti dovremo difendere la città invasa da orde di non morti. Zombicide si può giocare anche in solitaria (fino ad un massimo di 6 giocatori), questa seconda edizione in italiano include nuove regole e modalità di gioco. Ricchissima la confezione con 88 Miniature, 6 Basi Colorate dei Sopravvissuti, 6 Plance, 12 Schede Sopravvissuti, 107 Mini Carte, 9 Tessere di Gioco, 6 Dadi, 48 Segnapunti, 71 Segnalini e il regolamento completo.

Exploding Kittens

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl gioco di carte per chi ama i gattini e le esplosioni viene proposto in una speciale edizione per due giocatori, con testi in italiano. Le regole? Le stesse di Exploding Kittens... pescate le carte ma attenzione a non trovare la carta esplosiva, altrimenti sarà Game Over!

Hotel

VAI SUBITO ALL'OFFERTAAsmodee ripropone un gioco da tavolo classico degli anni '80: Hotel prende il concetto alla base di Monopoly con una ambientazione di lusso, tra grattacieli, resort e hotel per milionari. Ma attenzione, un solo investimento sbagliato potrebbe portarvi alla rovina.

