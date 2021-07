Quali sono i migliori giochi da tavolo in vendita?

Il mondo dei giochi da tavolo è legato a doppio filo a quello dei videogiochi, in quanto le due industrie prendono spesso spunto l'una dall'altra per provare ad introdurre meccaniche sempre nuove all'interno dei propri prodotti.

Per questo motivo, stabilire quali siano i migliori giochi da tavolo in assoluto è difficile tanto quanto stabilire quali siano i migliori videogiochi di sempre, poiché si tratta di discernere un numero enorme di prodotti appartenenti a moltissimi generi differenti, ed è quindi in larga parte una questione di gusto personale. Vediamo quindi una piccola selezione di quelli che possono essere oggettivamente considerati come alcuni tra i migliori giochi da tavolo attualmente disponibili sul mercato.

Scythe

Root

Un gioco Steampunk che permette ad un gruppo di giocatori di prendere le redini di una delle fazioni disponibili per cercare di ottenere la supremazia su tutte le altre attraverso lo sfruttamento di un gran numero di strategie differenti - è infatti possibile dedicarsi acome nella maggior parte dei giochi da tavolo strategici. Il tutto senza mai lasciare che una componente aleatoria (come ad esempio il lancio di dadi, che in Scythe non vengono mai utilizzati) possa inquinare o influenzare l'elaborazione di strategie da parte dei giocatori. Inoltre, il gioco permette anche digrazie ad un sistema di intelligenza artificiale ben progettato e bilanciato, chiamato Automa, in grado di muovere automaticamente l'avversario del giocatore.

Eletto gioco da tavolo dell'anno, Root è un prodotto che unisce ad un'apparenza giocosa e simpatica una struttura di gioco che diverte parecchio e funziona davvero molto bene. Le fazioni disponibili all'interno del gioco, comprese quelle aggiunte dalle espansioni, sono ben caratterizzate e differenziate l'una dall'altra, garantendo così un'alta rigiocabilità di ciascuna partita e invogliando i giocatori a provare strategie e meccaniche sempre diverse, uno dei punti di forza maggiormente graditi all'interno di Root.

Fallout

Il gioco da tavolo ufficiale di Fallout è con buona probabilità il gioco da tavolo migliore in assoluto all'interno della categoria di quelli che possono essere utilizzati ed apprezzati anche in giocatore singolo oltre che in gruppo. La grande rigiocabilità del prodotto, che dispone di una grande quantità di missioni, attività, fazioni nemiche non giocanti, aree della mappa da esplorare e, più in generale, di cose da fare, assicura infatti ore di divertimento anche a chi volesse approcciarsi a questo gioco in solitaria, evitando che due partite differenti possano mai risultare simili anche solo in parte. Lo trovate su Amazon.it a 59,99 euro.

Dark Souls

All'interno di questa nostra lista non può certamente mancare il gioco da tavolo dedicato alla trilogia di Dark Souls e prodotto su licenza ufficiale dell’opera videoludica di From Software, il quale si configura come un gioco da tavolo puramente cooperativo in cui i giocatori dovranno collaborare per esplorare le stanze che compongono i dungeon, sconfiggere i nemici e raccogliere i tesori - in un’ottica di continuo e progressivo miglioramento che richiama molto le stesse meccaniche e dinamiche che è possibile ritrovare all’interno del videogioco originale - per poi dare battaglia prima al mid-boss e poi al boss vero e proprio, la cui sconfitta garantisce la vittoria e sancisce il termine della partita. La confezione del gioco da tavolo di Dark Souls è impreziosita da un grande numero di statuette di personaggi e nemici ad altissima qualità e con una grande quantità di particolari. In vendita su Amazon.it al prezzo di 130 euro.