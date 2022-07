Quali sono i migliori giochi usciti su PlayStation Vita?

A più di una decade dal lancio europeo avvenuto a febbraio 2012, dopo aver fatto luce su quanti sono stati i giochi usciti su PlayStation Vita, è tempo di scavare più a fondo nella storia della seconda console portatile Sony ricordando i suoi giochi migliori.

Sebbene la piccola piattaforma non abbia goduto di un supporto costante da parte di Sony e siano stati pochi i giochi First Party pubblicati nel corso degli anni, PS Vita ha comunque offerto diverse produzioni degne di note, che si trattasse di giochi inediti o di raccolte e conversioni provenienti dalla sorella maggiore PS3. Di seguito ecco una nutrita lista di titoli per PS Vita imperdibili per chiunque ne sia ancora oggi in possesso:

Code Realize - Guardian of Rebirth

Danganronpa Trigger Happy Havoc

Dariusburst Chronicle Saviours

Dragon Quest Builders

Dragon's Crown

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Freedom Wars

God of War Collection

Gravity Rush

Guacamelee!

Hotline Miami

Killzone Mercenary

LittleBigPlanet

Metal Gear Solid HD Collection

Minecraft PlayStation Vita Edition

Mortal Kombat

Muramasa The Demon Blade

Odin Sphere Leifthrasir

OlliOlli2 Welcome to Olliwood

Persona 4 Golden

Ratchet & Clank Collection

Rayman Origins

Rayman Legends

Rogue Legacy

Severed

Sine Mora

Sly Cooper Collection

Sly Cooper Ladri nel Tempo

Soul Sacrifice Delta

Spelunky

Tales from Space Mutant Blobs Attack

Tales of Hearts R

Tearaway

Terraria

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II

The Walking Dead

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Uncharted L’Abisso d’Oro

Velocity 2X

Velocity Ultra

WipEout 2048

XCOM Enemy Unknown Plus

Ys Memories Of Celceta

Zero Escape Virtue's Last Reward

