Quali sono i migliori giochi usciti su Xbox Series X nel 2024? La classifica finora

Il 2024 ha ancora molto da dire, ma con i primi tre mesi dell'anno alle spalle è già possibile tirare le prime somme. Quali sono i migliori giochi usciti su Xbox Serie X|S finora? Ecco a voi la Top 5 basata sui punteggi di Metacritic.

5. Unicorn Overlord (Meta Score 87)

Le geniali menti di Vanillaware, già autrici di giochi del calibro di 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon's Crown, non hanno deluso neppure con Unicorn Overlord, un gioco di ruolo tattico dalle tinte fantasy di elevata caratura ludica e artistica. Poggiando sul medesimo (sublime) stile visivo che contraddistingue le altre produzioni dello studio nipponico, Unicorn Overlord osa con un sistema di combattimento automatizzato che, pur risultando spiazzante all'inizio, alla fine si rivela appagante e coinvolgente. Ne saprete di più leggendo la recensione di Unicorn Overlord.

4. Persona 3 Reload (87)

Atlus reclama anche la quarta posizione di questa Top 5 con Persona 3 Reload, che non ha deluso le aspettative dei fan attestandosi come il miglior modo di recuperare il terzo episodio della saga. Questo remake segue la medesima storia dell'originale e conserva l'intrigante mix di GDR tradizionale ed elementi sociali che ha decretato il successo della saga, ma risulta essere ammodernato dal punto di vista grafico e ludico con l'integrazione di sistemi e funzionalità implementati dai capitoli successivi, in particolare da Persona 5. Come potete vedere nella nostra recensione di Persona 3 Reload, abbiamo apprezzato tanto anche noi.

3. Prince of Persia: The Lost Crown (87)

La saga del principe ha cambiato registro ma non ha deluso. Prince of Persia: The Lost Crown è approdato sul mercato tra la diffidenza generale presentando un protagonista tutto nuovo, Sargon, e dei sistemi di gioco inediti per la serie, riuscendo ugualmente a convincere la critica internazionale, inclusa la nostra redazione (leggete la recensione di Prince of Persia: Lost Crown). L'ultima opera dei talentuosi ragazzi di Ubisoft Montpellier è uno dei migliori metroidvania in circolazione, impreziosito peraltro da un'offerta contenutistica di tutto rispetto e un sistema di combattimento galvanizzante. Il futuro della saga di Prince of Persia è tutt'a un tratto ridiventato roseo.

2. Tekken 8 (89)

Non deve essere semplice rimanere sulla cresta dell'onda dopo trent'anni e innumerevoli episodi alle spalle, ma con Tekken 8 il team capitanato da Katsuhiro Harada ha centrato l'obiettivo ancora una volta. Come abbiamo visto nella nostra recensione di Tekken 8, l'ultimo picchiaduro di Bandai Namco Entertainment è curato fin nei minimi dettagli, risultando appagante tanto per la vista quanto per i polpastrelli. Il rinnovato sistema di combattimento valorizza appieno il variegato roster, rendendo piacevole ogni singolo momento trascorso nella pregevole componente single player e nel competitivo online.

1. Like a Dragon: Infinite Wealth (92)

La saga di Yakuza Studio procede verso il futuro senza dimenticarsi del suo passato. Like a Dragon: Infinite Wealth segna il ritorno sia di Ichiban Kasuga, nuovo volto introdotto dal capitolo precedente, sia di Kazuma Kiryu, il leggendario Drago di Dojima protagonista del vecchio corso della saga. La trama a cavallo tra il vecchio e il nuovo funziona alla grande (specialmente quando si concentra sul passato), mentre i sistemi GDR introdotti da Yakuza: Like a Dragon sono tornati in una veste migliorata capace di regalare tanto divertimento. Come abbiamo visto nella nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth, s'è trattato dell'ennesimo centro per la saga.

