I migliori giochi Western da giocare oltre Red Dead Redemption e RDR2

Tra Red Dead Redemption 2, famosissimo western che ha saputo fare breccia nel cuore di tantissimi giocatori, ci ha appassionato per la sua cura nei dettagli, per la sua trama e per il senso di coinvolgimento che ha saputo trasmetterci. Quali altri giochi del genere western meriterebbero di essere recuperati? Ve ne proponiamo cinque.

Darkwatch Curse Of The West

Darkwatch: Curse of the West è un videogioco sparatutto in prima persona del 2005 per PlayStation 2 e Xbox. È stato sviluppato da High Moon Studios (ex Sammy Studios) e pubblicato da Capcom negli Stati Uniti e da Ubisoft in Europa e Australia. Il suo punto di forza sta nella sua capacità di mescolare elementi di genere diversi, fondendo il western con l'horror gotico e qualche traccia di steampunk in una visione quantomeno originale. Racconta la storia di Jericho Cross, un cowboy vampiro che ha l’obiettivo di estirpare un male sovrannaturale.

Gun

Gun è stato un videogioco action-adventure molto ambizioso per i tempi in cui è uscito. Fu sviluppato da Neversoft e pubblicato da Activision per PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC Windows e Xbox 360 nel 2005. Brilla per le sue vaste missioni secondarie e il suo mondo di gioco ricco e pulsante per l’epoca. Nonostante una storia abbastanza breve, consente di dare la caccia a criminali ricercati, partecipare a sparatorie, giocare a poker, cacciare animali selvatici, cercare l'oro (e spenderlo per potenziarsi) e persino lavorare come cowboy al ranch.

Desperados 3

Desperados 3 è un videogioco tattico in tempo reale del 2020 sviluppato da Mimimi Games e pubblicato da THQ Nordic. È il capitolo più recente della serie Desperados dopo lo spin-off Helldorado del 2007 ed è stato rilasciato per PC Windows, PlayStation 4, Xbox One, Linux e macOS. Ambientato alla fine del 1800, quando l'Occidente era più spietato, consente al giocatore di unire furtività e strategia per raggiungere gli obiettivi e avanzare nella storia attraverso ampie mappe. Non ha probabilmente il miglior livello tecnico, ma riesce a ricreare fedelmente le atmosfere tese tipiche del genere.

Oddworld Stranger's Wrath

Oddworld Stranger's Wrath è un videogioco di azione e avventura sviluppato da Oddworld Inhabitants e pubblicato da Electronic Arts per Xbox. È il quarto titolo della serie Oddworld ed è stato rilasciato nel lontano 25 gennaio 2005. Anch’esso molto apprezzato per la sua capacità di miscelare più generi, facendo incontrare elementi dell'epopea western, avventura, FPS e fantascienza, riusciva ad accontentare un ampio pubblico proprio per la sua capacità di toccare più corde. Un altro esperimento che ama mischiare più generi è Exekiller, a metà fra western e Cyberpunk.

Hard West

Hard West è un gioco tattico a turni sviluppato da CreativeForge Games e pubblicato da Gambitious Digital Entertainment. È stato rilasciato in digitale il 18 novembre 2015 per PC Windows, OS X e Linux ed è stato rilasciato per Nintendo Switch il 7 marzo 2019. La storia trae la sua linfa dall’Old West americano ed è condita da una serie di elementi soprannaturali che contribuiscono a plasmare un’esperienza surreale, fatta non solo di cowboy non morti, ma anche di demoni e fantasmi. Il tutto senza rinunciare alle tradizionali sparatorie del genere.

Voi quali giochi suggerireste? Se non avete ancora provato RDR2, naturalmente, non perdete l'occasione di farlo. Intanto, potete scoprire sui nostri lidi 5 curiosità su Red Dead Redemption 2, il capolavoro Western di Rockstar