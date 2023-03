I migliori giochi Xbox Series X/S da non perdere a marzo 2023

Dopo aver visto i tre giochi per PS4 e PS5 imperdibili a marzo, vediamo quali sono i titoli del catalogo Xbox One e Xbox Series X/S che vale la pena tenere d'occhio durante il mese appena iniziato. Sì, c'è anche Wo Long...

Wo Long Fallen Dynasty - 3 marzo

Iniziamo proprio con Wo Long Fallen Dynasty, in uscita il 3 marzo al day one anche su Xbox Game Pass. Sviluppato dal Team Ninja, Wo Long è un gioco d'azione ambientato nell'antica Cina, ad una prima occhoata potrebbe sembrare un reskin di NiOh (altro celebre gioco dello studio giapponese) ma in realtà Fallen Dynasty presenta meccaniche di gioco più complesse oltre ad un comparto tecnico più curato. Wo Long ha tutte le carte in regola per monopolizzare l'attenzione dei giocatori per (almeno) tutta la primavera.

Soul Hackers 2 - Ora su Xbox Game Pass

D'accordo, non è un gioco nuovo, Soul Hackers 2 è uscito nell'agosto 2022 ma è stato snobbato dalla critica e ignorato dal grande pubblico. Il JRPG Atlus è ora disponibile su Xbox Game Pass e questa è senza dubbio una buona occasione per recuperarlo. Non vi abbiamo ancora convinto? Ecco la recensione di Soul Hackers 2.

Crime Boss Rockay City - 28 marzo

Abbiamo provato Crime Boss Rockay City proprio di recente, il gioco si presenta come un mix tra GTA e PayDay con un cast di star d'eccezione (vi basta Chuck Norris?). Uno sparatutto dalle atmosfere squisitamente anni '80, un gioco che non si prende sul serio e proprio questo sembra essere il suo punto di forza.