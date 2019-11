I migliori gol in FIFA 20? Ecco la Top 10 della settimana realizzata da EA!

Sceso in campo lo scorso 27 settembre, FIFA 20 è disponibile sul mercato videoludico da ormai alcune settimane, nel corso delle quali i videogiocatori appassionati di calcio hanno cercato di affinare la propria tecnica.

Per celebrare l'impegno dei giocatori, il team di Electronic Arts invita gli utenti a condividere le proprie prodezze calcistiche con l'intera community. A cadenza settimanale, la software house rende omaggio ai migliori gol realizzati nel corso dei match di FIFA 20, raccogliendoli in un video dedicato. L'iniziativa consente di dare uno sguardo a reti particolarmente spettacolari messe a segno dai videogiocatori. La più recente Top 10 dei migliori gol della settimana è disponibile direttamente in allegato al cinguettio che trovate disponibile in calce a questa news. La video raccolta dedicata alle reti è infatti stata condivisa con il pubblico tramite l'account Twitter italiano di EA Sports FIFA. Cosa ve ne pare dei dieci gol selezionati?



Ricordiamo ai lettori che è stata recentemente pubblicata una nuova patch di FIFA 20, con la quale il team di sviluppo ha apportato delle modifiche ai volti di alcuni giocatori, tra i quali troviamo Ribery e Martens. Nel corso del mese di ottobre, è stata inoltre reso disponibile un aggiornamento dedicato alla Modalità Carriera di FIFA 20.