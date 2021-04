Quali sono i migliori Metroidvania? Castlevania SOTN, Super Metroid, Axiom Verge, Ori

Un po' Metroid, un po' Castlevania. Il termine Metroidvania inizia ad andare di moda a partire dal 1997, anno in cui il memorabile Castlevania: Symphony of the Night di Konami faceva furore sulla prima PlayStation. In tanti notarono però come l'avventura di Alucard avesse preso fortemente spunto dalle meccaniche del classico Nintendo.

Da qui ecco l'origine del termine, volto a indicare un tipo di gioco che mescola elementi Platform ed Avventura (e presentando in certi casi anche meccaniche RPG), calandoli in un contesto di totale esplorazione di una vasta mappa dagli scenari interconnessi tra loro, dove la ricerca di nuovi potenziamenti e il conseguente ritorno ad aree già visitate è indispensabile per proseguire con l'avventura o per scoprirne tutti i segreti. Grazie al panorama indie oggi questo genere sta vivendo una seconda giovinezza, con numerose produzioni basate su queste meccaniche. Ma le opere odierne difficilmente sarebbero esistite senza prendere spunto dai grandi classici del passato. Tra i numerosi esponenti degni di menzione, andiamo adesso a scoprire quali sono i Metroidvania di ieri e oggi che meritano di essere assolutamente giocati.

Axiom Verge - 2015

L'ispirazione a Metroid (ma anche a classici come Contra e Bionic Commando) è palese, con uno stile ludico e tecnico che sembra ricordarlo da vicino. Ma dopo l'impatto iniziale l'opera di Thomas Happ prende il via in maniera sempre più convincente e coinvolgente. Una trama dai toni dark, musiche dallo stile molto particolare e una difficoltà generale che sa regalare soddisfazioni ai più temerari rendono un piacere perdersi nei meandri delle claustrofobiche mappe di Axiom Verge. E adesso si attende l'uscita di Axiom Verge 2 in primavera su PC e Switch.

Castlevania Symphony of the Night - 1997

Non poteva certo mancare l'opera che ha fatto nascere il termine per riconoscere questo genere di giochi. Symphony of the Night è riconosciuto ancora oggi come uno dei più grandi Metroidvania di sempre, forte di un'atmosfera mozzafiato, un design fuori parametro di mostri e ambientazioni, musiche da pelle d'oca e tantissime idee vincenti. Per molti anni diverrà lo standard della serie Konami, che su Game Boy Advance prima e Nintendo DS poi darà vita a nuovi episodi di eccellente fattura.

Guacamelee! - 2013

Quando i Metroidvania incontrano la lucha libre e il folklore messicano, il risultato non può che essere Guacamelee!, brillante produzione firmata Drinkbox Studios che colpisce anche per la sua forte vena ironica. Mazzate a non finire e le devastanti abilità del luchador Juan Aguacate lo rendono un prodotto irresistibile, che trova la sua massima espressione nella Super Turbo Championship Edition e poi anche con un seguito di valore che ne consolida tutte le qualità.

Hollow Knight - 2017

Considerato uno degli indie più brillanti di sempre, Hollow Knight sconvolge per l'enorme cura riposta in ogni singolo elemento che lo compone. Tutto, dalla mappa vastissima al design generale degli scenari, passando per la difficoltà, le atmosfere e il gran numero di segreti da scoprire, sono curate in maniera impeccabile e regalano un viaggio nel decaduto Regno di Nidosacro semplicemente impossibile da dimenticare. La perla del Team Cherry sta aspettando il suo ritorno: Hollow Knight Silksong è il gioco indie più atteso del 2021.

Kirby and the Amazing Mirror - 2004

Un enorme labirinto è ciò che attende Kirby e i suoi tre "cloni" colorati, che dovranno ricomporre uno specchio magico infranto esplorando nove mondi tutti strettamente collegati tra loro attraverso porte speciali. Trovare la giusta strada per scoprire dove si celano tutti i frammenti non è impresa semplice e ci si ritroverà spesso a ripercorrere gli stessi scenari. Ma ciò lo ha reso uno dei capitoli più originali e divertenti

Monster Boy and the Cursed Kingdom - 2018

Erede della mitica serie Wonder Boy, Monster Boy and the Cursed Kingdom è il miglior tributo possibile ai fasti del brand creato da SEGA. Un'avventura enorme, piena di idee brillanti, numerosi segreti e tanti rompicapi ben congegnati, da affrontare facendo affidamento anche sulle numerose trasformazioni del protagonista che offrono un approccio sempre diverso al gameplay. Un'opera eccezionale, graziata anche da un comparto grafico disegnato a mano in maniera impeccabile.

Ori and the Will of the Wisps - 2020

Uno dei titoli più brillanti del 2020, il capolavoro di Moon Studio porta a un livello qualitativo ancora superiore tutto ciò che già aveva reso grande il primo capitolo. Una mappa ancora più articolata, un sistema di combattimento meglio sviluppato e un quantitativo enorme di potenziamenti e abilità rendono il viaggio di Ori degno di essere vissuto dall'inizio alla fine. Senza dimenticare le emozioni regalate dall'evolversi della storia e da una colonna sonora maestosa. Nella nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps spieghiamo tutti i motivi per cui si tratta di una produzione imperdibile.

Salt & Sanctuary - 2016

Una intrigante fusione tra le tipiche meccaniche dei Metroidvania con quelle di Dark Souls, il tutto calato in un contesto 2D ispirato e coinvolgente. Salt and Sanctuary risulta spesso brutale ed è facile perdersi all'interno della sua mappa, ma risulta così accattivante da rendere difficile staccarsi da esso una volta avviata la partita. Considerata la presenza di ben 600 oggetti che il giocatore può usare a suo vantaggio, scoprire tutto ciò che l'opera di Ska Studio ha da offrire richiederà tantissimo tempo e dedizione.

Shadow Complex - 2009

Ispirato ai migliori esponenti del genere disponibili fino a quel momento, Shadow Complex si è rivelato un prodotto di elevata caratura, tra i più interessanti offerti dal catalogo Xbox Live Arcade disponibile su Xbox 360. Oltre ad offre un ritmo elevato e un'azione esplosiva, il titolo sviluppato da Epic Games e Chair Entertainment era calato in un contesto tecnico che alternava uno scorrimento 2D con un mondo di gioco 3D che si amalgamava in maniera pienamente riuscita.

Super Metroid - 1994

L'apice della serie Nintendo, nonché uno dei massimi capolavori offerti dal Super Nintendo nel corso della sua storia. Super Metroid eleva all'ennesima potenza le caratteristiche dei due precedenti episodi portando a un'evoluzione del concept originale. Scenari disegnati alla perfezione, un'atmosfera oscura e l'enorme quantità di Power-Up e segreti da scoprire hanno reso indimenticabile l'avventura della cacciatrice di taglie Samus Aran. Il concept verrà ulteriormente espanso nel 2002 su GameCube, con il passaggio alle tre dimensioni offerto da Metroid Prime.