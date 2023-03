Le migliori mod di Resident Evil 4 Remake: da Leon nudo a Keanu Reeves

Potevano mandare le nude mod di Resident Evil 4 Remake o i personaggi famosi da usare in-game al posto di Leon? Ovviamente no, la community di modder si è sbizzarrita in queste ultime settimane e noi non potevamo stare con le mani in mano, per questo abbiamo deciso di segnalarvi cinque mod di RE4 Remake da non perdere.

Classic RE4 Leon

Questa mod fa esattamente quello che promette, ovvero trasforma Leon nel Leon di Resident Evil 4, donando al nostro eroe un look più simile a quello del gioco originale uscito nel lontano 2005. Niente di troppo complesso, un semplice reskin con texture vintage sia per il volto che per l'abbigliamento.

Nude Leon

La mod Nude Leon per Resident Evil 4 Remake non lascia spazio alla fantasia e spoglia il protagonista, permettendo quindi di giocare con un Leon completamente nudo, senza alcun tipo di abbigliamento o biancheria intima. Ogni screenshot è superfluo...

Leon RE2 Outfit

Quanto è iconico l'abbigliamento di Leon in Resident Evil 2? Era memorabile, vero? Detto fatto, ecco la mod Leon RE2 Outfit che reintroduce la celebre tuta blu del Dipartimento di Polizia di Raccon City. Ed è subito 1998...

Keanu Reeves

Vi siete stufati di giocare nei panni di Leon? Che problema c'è, potete scaricare la mod Keanu Reeves per Resident Evil 4 Remake e interpretare così il celebre attore, ora al cinema con John Wick 4.

Shrek in Resident Evil 4 Remake

La mod di Shrek funziona solamente con la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake e sostituisce il boss finale con l'orco verde amico dei bambini. Speriamo di poterla presto utilizzare anche nel gioco completo.