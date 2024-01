Quali sono le migliori mod di The Witcher 3 da scaricare gratis?

Le espansioni fan made sono una delle chiavi del successo a lungo termine del kolossal ruolistico di CD Projekt. Gli stessi sviluppatori polacchi, d'altronde, hanno integrato tante mod nell'Update Next Gen di The Witcher 3, attingendo all'infinità di DLC amatoriali dell'odissea GDR di Geralt.

Chi desidera ampliare il perimetro ludico, narrativo, grafico e contenutistico dell'avventura open world dello Strigo ha davvero l'imbarazzo della scelta, se pensiamo che il solo portale di NexusMods conta oltre 6.000 pacchetti aggiuntivi fan made per la versione PC di The Witcher 3 Wild Hunt.

Proviamo allora a scorrere il lungo elenco delle espansioni amatoriali di TW3 per focalizzarci su alcune delle mod più incredibili da poter scaricare in via del tutto gratuita per arricchire e customizzare la già enorme esperienza interattiva da vivere nei panni di Geralt di Rivia.

Una 'nuova prospettiva' sull'odissea dello Strigo

Tra le tipologie di mod che impattano maggiormante sull'esperienza di gioco complessiva troviamo certamente le espansioni fan made che intervengono sull'inquadratura e sulla posizione della telecamera. Con Immersive Cam, ad esempio, il modder KCS offre a tutti gli emuli dello Strigo l'opportunità di impostare l'inquadratura a proprio piacimento, avvicinandola o allontanandola dall'eroe in base alle proprie necessità In quest'ottica rientra anche il lavoro svolto dal modder ExtremeDotneting con First Person Camera Reworking, un'espansione amatoriale che ha l'ambizione di trasformare The Witcher 3 in un'avventura ruolistica in prima persona con tanto di animazioni personalizzate e modifiche all'interfaccia.

Mille volte meglio di ReShade

Realizzata da RainyNguyen, la mod 1.000 Times Better punta a stravolgere l'aspetto grafico di The Witcher 3 attraverso una lunga serie di modifiche apportate ai tool ReShade, utilizzati in maniera estesa da tutti coloro che desiderano 'potenziare' il comparto tecnico dei propri videogiochi preferiti. Una volta installata, 1.000 Times Better apporta una serie infinita di cambiamenti al sistema d'illuminazione, agli effetti particellari e ad altri aspetti legati, ad esempio, alla palette cromatica delle ambientazioni open world e alla gestione degli effetti grafici più avanzati. Si tratta perciò di una mod rivolta a chi desidera rivivere l'avventura dello Strigo sfruttando appieno le potenzialità hardware del proprio PC.

Meteo Realistico

Lanciata nel 2016 da Wzol e scaricata gratuitamente da oltre 600mila utenti di NexusMods, Realistic Weather è ormai giunta a piena maturazione con la versione 4.0. L'espansione fan made si ripromette di ampliare sensibilmente il ventaglio di condizioni atmosferiche affrontate dallo Strigo, e ci riesce alla perfezione a voler dar retta al tenore entusiastico dei commenti delle migliaia di appassionati che hanno deciso di ringraziare l'autore dopo averla installarla. Realistic Weather va inoltre ad aggiungere nuove tipologie di skybox, degli effetti più realistici per la pioggia e la nebbia, delle nuvole inedite e tutta una serie di modifiche per il sistema di illuminazione ambientale nelle diverse condizioni atmosferiche incontrate dall'eroe.

The Witcher 3 Redux

Chi si è già cimentato nelle mod di The Witcher 3 si sarà certamente imbattuto in TW3 Redux, l'espansione fan made di Aleks Vuckovic che offre un'esperienza completamente nuova grazie a delle profonde modifiche nel sistema di progressione, nella struttura generale del gameplay e nel sistema di combattimento. Uno dei fattori su cui si è concentrato maggiormente il papà di Redux è l'Adrenalina, con un caricamento molto più lento della barra che contribuisce a rendere più impegnativi, e tecnici, gli scontri con i mostri e le creature ancestrali che popolano l'open world di Wild Hunt.

La 'mod di servizio' definitiva: Over 9000

In chiusura del nostro approfondimento sulle mod più incredibili di The Witcher 3 non potevamo esimerci dal citare quella che, presumibilmente, è la 'mod di servizio definitiva', ossia Over 9.000. L'espansione amatoriale di GiecuMan ha incontrato il favore di oltre 2.300.000 utenti, merito dell'utilissima funzione introdotta dal suo DLC fan made, ovvero portare il limite massimo del peso trasportabile da Geralt a 9.999 unità. Grazie a questa mod, i giocatori possono dire addio ai tediosi passaggi da compiere per gestire l'inventario, specie nelle fasi più avanzate dell'avventura. E voi, a quali mod di The Witcher 3 siete maggiormente affezionati? Fatecelo sapere con un commento.