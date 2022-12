I migliori monitor gaming per PS5 e Xbox Series X/S da comprare a fine 2022

L'attuale generazione di console e le principali opzioni grafiche PC consentono ormai di giocare ad alta risoluzione senza rinunciare agli FPS. A settembre 2022 anche Sony si è allineata al resto del mercato, annunciando il firmware per PS5 con risoluzione 1440p.

In vista delle festività natalizie, abbiamo voluto dare uno sguardo ai migliori monitor sulla base della disponibilità in Italia, del prezzo e delle funzioni. Quelli che vi segnaleremo di seguito sono tra i modelli che riteniamo più validi spaziando tra le due risoluzioni native protagoniste di questa generazione, vale a dire UltraHD e QuadHD.

LG OLED C2 42

Iniziamo con un outsider, poiché non si può parlare di pannelli Premium per il gioco a un buon prezzo senza nominare l'ottima Smart TV LG OLED C2 da 42 pollici, dotata di un pannello 4K/120Hz qualitativamente eccezionale (seppur unico nella gamma C2 non evo) e compatibile con il segnale di tutte le piattaforme di gioco grazie al supporto allo standard HDMI 2.1. A bordo una game bar potente e funzionale, per un'esperienza di gioco adeguata in ogni contesto grazie al monitoraggio attivo in tempo reale del refresh rate con VRR. Trattandosi di una Smart TV, oltretutto, consente di godere di un'esperienza di intrattenimento a tutto tondo, sia in virtù della possibilità di sfruttare telecomando e audio integrato, ma anche grazie alla presenza delle più comuni app per lo streaming on demand e il Cloud Gaming di GeForce NOW senza necessità di apparecchiature aggiuntive. Lo trovate immediatamente disponibile su Amazon Italia a 1.099 euro, una cifra alta ma non impossibile, soprattutto se si prendono in considerazione pannelli della stessa dimensione ma destinati specificatamente al gaming.

Philips 27M1N3500LS

Archiviato il maestoso LG C2 con la sua risoluzione 4K, torniamo a diagonali più "umane", a un prezzo più accessibile e a una classica configurazione da scrivania dove, lato PC, la risoluzione 1440p regna ormai sovrana. Il nostro target di prezzo sarà inferiore ai 400 euro.

Sia per ingombro che per resa visiva, la diagonale ideale per questa risoluzione è sicuramente quella da 27 pollici, altamente popolata di alternativa piuttosto valide. Per questo motivo, ne proporremo una variante flat e una curva. Iniziamo proprio con la prima, presente sul Philips 27M1N3500LS. Si tratta di un pannello VA Flat con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Ottimi i tempi di risposta (1ms MPRT) e dotato di tutte le principali accortezze di sicurezza per la visione, tra filtro luce blu e modalità Flicker Free. Due le porte HDMI 2.0 e una Display Port, tutte compatibili con le modalità 1440p ad alto framerate delle console di Microsoft e Sony.

Ciliegina sulla torta gli altoparlanti incorporati, per un'esperienza senza fronzoli e un setup scrivania più pulito. Il suo prezzo su Amazon Italia è di 293,53 euro con disponibilità immediata e spedizione Prime.

Samsung Odyssey G5

Non si può fare una selezione di monitor da gioco senza nominare almeno un Samsung Odyssey. Per l'occasione, avendo già nominato un monitor flat consiglieremo di dare un'occhiata al G55, dotato di un pannello VA da 27 pollici con risoluzione QHD, fino a 144 Hz e HDR10. La curvatura non è esagerata ed è pari a 1000R. Supporto garantito alla tecnologia Freesync Premium, ma è compatibile anche con il G-Sync. In questo caso si perde l'audio integrato, in favore di un'esperienza di gioco più avvolgente a un prezzo abbordabile, pari a 298,23 euro da venditori terzi su Amazon Italia. Se preferite un prodotto venduto e spedito da Amazon Italia, è disponibile il G53 a 327,43 euro, naturalmente con spedizione Prime.

L'impostazione della risoluzione QHD su PS5 è piuttosto semplice, ma potrete trovare tutti i passaggi nella nostra guida al 1440p su PlayStation 5.