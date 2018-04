Migliori news e articoli anime del weekend: ONE PIECE, Boruto, Tokyo Ghoul:re

Ripercorriamo i migliori contenuti del weekend appena trascorso: il fine settimana e le feste pasquali non ci hanno impedito di raccontare le ultime, succose novità dal mondo degli anime. Vediamo insieme le migliori news e articoli di Animeye tra ONE PIECE, Boruto e Tokyo Ghoul:re.

Partiamo, questa volta, proprio dall'ultimo: Tokyo Ghoul:re, sequel dell'anime di Tokyo Ghoul targato Studio Pierrot e ispirato al manga di Sui Ishida, debutta proprio oggi (3 aprile 2018) sui circuiti televisivi nipponici. Negli ultimi giorni abbiamo tirato le somme sulla serie, proponendovi l'ultimo trailer uscito con la sigla di chiusura e la recensione del suo predecessore, Tokyo Ghoul A, disponibile su Netflix con la prima stagione.

Passando a ONE PIECE, siete curiosi di scoprire il look originale che Eiichiro Oda aveva riservato ai personaggi di Sanji e Nami negli sketch originali? In Rete, negli ultimi giorni, sono stati diffusi i disegni, che ci permettono di ammirare com'erano in origine i due Mugiwara, compagni di Monkey D. Rufy.

Chiudiamo con Boruto: Naruto Next Generations per quanto riguarda le news: sono state diffuse, infatti, le anticipazioni degli episodi 52 e 53, che saranno trasmessi tra mercoledì 4 aprile e mercoledì 11 aprile sulle reti TV nipponiche.

Passando agli articoli, in attesa di Lupin III Part 5 vi abbiamo proposto la recensione de Le Avventure di Lupin III, il primo storico anime del 1971, e l'analisi della serie classica di Hokuto No Ken, in attesa del nuovo anime di Souten No Ken Regenesis.