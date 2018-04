Migliori news e articoli anime di ieri: Dragon Ball Super, ONE PIECE, Holly e Benji

Torna il nostro appuntamento quotidiano dedicato alle migliori news e i migliori articoli anime di ieri, pubblicati nell'apposita sezione su Everyeye.it. Analizziamo i contenuti più succulenti tra Dragon Ball Super, ONE PIECE e Holly e Benji.

Jim Lee è un famosissimo fumettista, che ha lavorato per la Marvel e che attualmente gestisce alcune storie in forza alla DC Comics: l'artista statunitense ha disegnato per la prima volta Goku, omaggiando il protagonista di Dragon Ball Super e realizzando un'illustrazione davvero pregevole.

Per ONE PIECE, abbiamo i titoli degli episodi 832, 833, 834 e 835 dell'adattamento anime della Toei Animation, che viene trasmesso ogni domenica su Fuji TV. A quanto pare la Saga di Whole Cake Island si prepara a entrare nel vivo anche nella versione animata dell'opera di Eiichiro Oda.

Ieri, martedì 10 aprile, è andato in onda l'episodio 2 di Captain Tsubasa, l'anime remake della serie classica ispirata al manga di Yoichi Takahashi e conosciuto in Italia con il nome di Holly e Benji: per l'occasione vi abbiamo proposto nuove immagini e anticipazioni della puntata.

Infine, sul versante articoli, vi abbiamo proposto le recensioni di due anime che hanno recentemente popolato le nuove uscite dei cataloghi di Netflix e Amazon Prime Video: rispettivamente, parliamo di Pokémon - Serie Sole e Luna e Dopo la Pioggia.