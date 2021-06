Migliori offerte Amazon Prime Day: sconti sui videogiochi per PS5, PS4, Switch e Xbox

L'Amazon Prime Day 2021 è iniziato, per 48 ore il celebre sito di eCommerce proporrà sconti esclusivi per gli abbonati Amazon Prime, i quali potranno godere di offerte pensate appositamente per i clienti Premium. Tanti gli sconti anche sui videogiochi per tutte le console, ecco le offerte più interessanti di oggi.

Da segnalare FIFA 21 per PS4 e Xbox One (con update gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X/S) a 17.99 euro, in offerta anche DOOM Eternal, Assassin's Creed Valhalla Limited Edition, Resident Evil Village e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition.



Migliori offerte Amazon Prime Day 2021

Fino al 23 giugno inoltre potere risparmiare il 50% sul primo abbonamento a un canale Twitch , se non siete clienti Prime ecco come iscriversi ad Amazon Prime gratis per 30 giorni , al termine del mese di prova potrete decidere se continuare l'abbonamento (con fatturazione annuale) o interrompere l'iscrizione al servizio, senza alcun vincolo o obbligo.