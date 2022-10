Migliori offerte Amazon Prime: videogiochi, LEGO, smartphone e PC Gaming

11 e 12 ottobre sono le giornate scelte da Amazon per le nuove offerte esclusive Prime, gli abbonati ad Amazon Prime possono godere di 48 ore di sconti e promozioni esclusive sui migliori prodotti del catalogo e noi come di consueto vi proponiamo una selezione delle migliori offerte Amazon Prime Day 2022.

Ricordatevi che potete iscrivervi ad Amazon Prime gratis per un mese, giusto in tempo per poter approfittare delle offerte Amazon Prime Day dell'11 e 12 ottobre.

Iscriviti al canale Telegram Offerte Everyeye

Sconti videogiochi

Offerte smartphone

Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 649,90 euro invece di 799,90 euro

- Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 649,90 euro invece di 799,90 euro Xiaomi 12X - Smartphone 8+256GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere: 499,90 euro invece di 699,90 euro

Sconti LEGO

PC Gaming in offerta

Sconti Amazon Echo, Kindle, Fire TV

Spiccano le offerte sui notebook MSI comecon processore Tiger Lake i7-11800 con RTX 3070 e display da 15.6 pollici FHD a 144Hz al prezzo di 1.399 euro oppureo ancora ilcon schermo 17,3 pollici, CPU Alder-Lake i7-12700H ed RTX 3060 a 1.349 euro invece di 1.999 euro.Tutti i principali dispositivi Amazon sono in vendita a prezzo scontato tra cui vari modelli Echo, Kindle e Fire TV. Tra questi troviamo Echo Dot 3G a 17,99 euro oppure Echo Show 5 a 34,99 euro . Echo Show 10 di terza generazione passa da 249,99 a 179,99 euro mentre Echo Show 8 di seconda generazione da 129,99 a 74,99 euro

Fire Stick Lite passa da 29,99 a 19,99 euro, Fire Stick 4K Max può essere acquistata a 37,99 euro. Fire Stick 4K è in vendita a 29,99 euro invece di 59,99. Kindle Paperwhite 8 GB con pubblicità costa 119,99 euro e infine Kindle Oasis 8 GB è in offerta a 214,99 euro invece di 249,99.