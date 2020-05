Migliori offerte GameStop di maggio: The Last of Us 2, FIFA 20, Xbox One X e Funko Pop

È tempo di offerte su GameStop Italia: il catalogo si arricchisce anche questo mese con nuove interessanti promozioni, per aiutarvi nella selezione, abbiamo scelto alcuni prodotti che meritano senza dubbio la vostra attenzione, dalla possibilità di prenotare The Last of Us Parte 2 a prezzo ridotto fino all'acquisto dei Funko Pop.

Iniziamo da uno dei giochi più attesi di questa generazione: a circa un mese dall’uscita di The Last of Us Parte 2, GameStop Italia lancia una nuova offerta che vi permette di pre-ordinare l’avventura targata Naughty Dog al prezzo di 19.98 euro portando indietro due giochi usati per PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Per comprendere sei i vostri titoli sono validi, vi basterà cercare il gioco sul sito di GameStopZing, aprire la pagina del prodotto e controllare la presenza del bollino "prodotto valido per le promozioni": così facendo avrete la certezza che i vostri giochi verranno accettati in cassa.

La seconda offerta che vogliamo segnalarvi riguarda FIFA 20, il calcistico di Electronic Arts che è venduto fino all’8 giugno al costo di 19.98 euro, in versione standard per PS4 e Xbox One. Il prezzo promozionale è attivo nei negozi della catena e ovviamente anche online sul sito di GameStopZing. Un ottimo modo per placare la fame di calcio in assenza delle partite del campionato e del rinvio degli Europei: FIFA 20 permette di rivivere in formato virtuale tutta la magia dello sport più bello del mondo, grazie alle licenze ufficiali e a un enorme quantitativo di modalità online e offline, senza contare la presenza di VOLTA, in cui cimentarsi nello spettacolare calcio da strada!

Dai giochi passiamo ora alle console. GameStopZing propone una serie di nuove offerte speciali su vari modelli di Xbox One fino al 22 maggio. Il primo bundle che vogliamo segnalarvi contiene la console Xbox One X da 1 TB e il battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds, in versione digitale, a 279,98 euro. Allo stesso prezzo è possibile acquistare anche Xbox One S da 1 Terabyte in bundle con lo sparatutto in terza persona Gears 5, l’ultimo eccellente capitolo della serie del team The Coalition, una delle esclusive Microsoft più iconiche ed apprezzate, caratterizzato da un comparto grafico e ludico di grandissimo impatto. Sempre in combo con Gears 5 potrete ottenere Xbox One X da 1 Terabyte in versione HyperSpace Limited Edition al prezzo di 299.98 euro. Tutte le offerte sulle console che vi abbiamo elencato non sono cumulabili, e sono riservate unicamente ai possessori della tessera GSZ+.

Per concludere la nostra lista, non manca una promozione legata anche ai bellissimi Funko Pop fino al primo luglio: acquistando due modelli, infatti, li pagherete solo 22 euro! La lista è piuttosto lunga, e comprende tante diverse varianti, da Crash Bandicoot a Spyro, passando per Thanos e Tony Stark: c’è insomma solo l’imbarazzo della scelta.