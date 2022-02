Le migliori offerte per Horizon Forbidden West: ricarica PSN 20 euro in regalo da Euronics

Horizon Forbidden West è uno dei giochi più attesi dell'anno e da Euronics potete acquistarlo a prezzo ridotto in bundle con una Gift Card PlayStation Store del valore di 20 euro da spendere liberamente sul negozio digitale di Sony.

Da Euronics trovate in vendita Horizon Forbidden West per PS4 con PSN Card da 20 euro a 69.99 euro invece di 90.99 euro, prezzo del bundle se acquistato separatamente, di fatto pagherete così solamente il gioco ricevendo i 20 euro di credito in omaggio. Una bella occasione per acquistare Horizon Forbidden West e una Gift Card PlayStation Store, risparmiando.

Nel momento in cui scriviamo l'offerta è attiva ma non sappiamo fino a quando sarà disponibile, vi consigliamo dunque di approfittarne prima che sia troppo tardi. Acquistando la versione PS4 del gioco potrete effettuare l'upgrade alla versione per PlayStation 5 senza costi aggiuntivi, inoltre Horizon Forbidden West supporta il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Games sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Le prime recensioni sono estremamente positive e testimoniano i passi avanti fatti rispetto al primo capitolo uscito nel lontano 2017 su PS4.