Le migliori offerte su Nintendo eShop: un mare di sconti, da Mario Kart 8 a Ori e BioShock

È arrivato il tempo di tanti sconti in quel di Nintendo Switch, con giochi stupendi a meno di 5 euro che dovete proprio comprare su Nintendo eShop e tante avventure appartenenti alla line-up di produzioni first party della Grande N. Tra i nomi presenti nell'elenco delle offerte troviamo Mario Kart 8, Ori, Bomberman, BioShosk e molto altro.

Come sappiamo ormai da alcuni giorni a questa parte, infatti, Nintendo ha dato il via ad una seconda ondata di offerte per i giochi di Super Mario su Nintendo Switch, complice l'arrivo dell'idraulico baffuto e dei suoi amici sul grande schermo dei cinema di tutto il mondo. Ma quali sono i migliori giochi attualmente in saldo, oltre a quelli già citati? Qui di seguito vi elenchiamo alcune delle produzioni soggette alla campagna sconti di Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe passa in sconto da 59,99 euro a 39,99 euro;

New Super Mario Bors. U Deluxe passa in sconto da 59,99 euro a 39,99 euro;

Super Mario Odyssey passa in sconto da 59,99 euro a 39,99 euro;

Captain Toad: Treasure Tracker passa in sconto da 39,99 euro a 27,99 euro;

LEGO Worlds passa in sconto da 29,99 euro a 5,99 euro;

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition passa in sconto da 19,99 euro a 4,99 euro;

Yoku's Island Express passa in sconto da 119,99 euro a 3,99 euro;

Castelvania Anniversary Collection passa in sconto da 19,99 euro a 3,99 euro;

LEGO Jurassic World passa in sconto da 39,99 euro a 7,59 euro;

Super Bomberman R passa in sconto da 29,99 euro a 4,49 euro;

Don't Starve Together passa in sconto da 14,99 euro a 1,49 euro;

BioShock: The Collection passa in sconto da 49,99 euro a 9,99 euro;

Blasphemous passa in sconto da 24,99 euro a 6,24 euro;

Contra Anniversary Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Castelvania Advance Collection passa da 19,99 euro a 11,99 euro;

Borderlands Legendary Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro:

One Piece Pirate Warriors 3 - Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Street Fighter 30th Anniversary Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro.

Di offerte in quel di Nintendo Switch ve ne sono innumerevoli e a prezzi per tutte le tasche, con alcune delle migliori avventure del panorama Nintendo e non solo soggette ad una significativa riduzione di prezzo-