Migliori offerte Nintendo Switch: giochi da non perdere a meno di 10 euro

Continuano i saldi sul Nintendo eShop, anche questa settimana lo store digitale della casa di Kyoto offre una serie di sconti e offerte sui migliori giochi in catalogo. Noi come di consueto siamo andati a scavare tra le pagine per proporvi i migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 10 euro.

Iniziamo con Little Nightmares Complete Edition a 6.99 euro, Super Bomberman R a 4.49 euro, Sid Meier's Civilization VI a 8.99 euro, Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition a 7,99 euro, Sonic Mania a 9.99 euro, Summer in Mara a 9.89 euro e Overcooked Special Edition a 4,99 euro.

Ma gli sconti non finiscono qui perchè con meno di dieci euro possiamo comprare anche One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition in vendita a 9.59 euro, Super Dragon Ball Heroes World Mission a 8.99 euro, Sports Party a 7.99 euro, Undertale a 9.99 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.49 euro, Monopoly per Nintendo Switch a 9.99 euro e

Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 5,99 euro. In chiusura segnaliamo One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition a 9,49 euro, prezzo interessante per uno dei giochi di One Piece più apprezzati degli ultimi anni.