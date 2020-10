Migliori offerte Prime Day, gli sconti Amazon del 13 ottobre

La prima giornata di Amazon Prime Day 2020 sta per terminare, sono state ore intense con il susseguirsi di numerose offerte tech e videogiochi, approfittiamone per fare il punto della situazione sulle migliori offerte Prime Day.

Prime Day 2020 migliori offerte

Di seguito i, ancora in offerta fino alle 23:59 del 13 ottobre, approfittatene dunque prima che sia troppo tardi.Iniziamo segnalando le offerte PlayStation su Amazon con. Se cercate una Xbox, su Amazon.it trovate Xbox One S scontata in versione standard e in bundle, varie configurazioni disponibili.

Sul fronte tech vi segnaliamo le migliori offerte TV e soundbar Samsung ed LG, oltre ai monitor gaming delle migliori marche in offerta. Se volete giocare alla grande non potete perdere gli sconti sui PC e notebook gaming MSI, Asus, HP e Lenovo con sconti interessanti su configurazioni top di gamma e media fascia. Sconti anche su RAM, SSD e MicroSD per mettere il turbo al proprio computer. Da non sottovalutare le offerte Asus per il Prime Day con monitor, notebook, router e schede madri in sconto.

FIFA 21 è in offerta su Amazon così come The Last Of Us 2 in sconto a meno di 50 euro. Offerte anche sui migliori giochi Nintendo Switch, da Luigi's Mansion 3 a Dragon Ball Xenoverse 2, passando per Mario + Rabbids Kingdom Battle e New Super Mario Bros U Deluxe. The Witcher 3 GOTY Edition costa meno di 20 euro mentre DOOM Eternal è in offerta a 30 euro con poster di metallo in regalo... una chicca da collezione davvero imperdibile!