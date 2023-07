Le migliori offerte PS5 per risparmiare: in sconto a meno di 500 euro!

L'estate è sicuramente un buon periodo per comprare PlayStation 5, la promozione che prevedeva 100 euro di sconto sull'acquisto di PS5 purtroppo è terminata ma ci sono altre offerte che vi permetteranno di acquistare la console Sony a prezzo ridotto.

Ad esempio su PlayStation Direct potete risparmiare 50 euro sul bundle PS5 Standard con Call of Duty Modern Warfare 2, offerta valida fino al 31 luglio 2023, sconto effettuato sul prezzo standard consigliato di 599,99 euro.

Da Comet troviamo invece in vendita il bundle PS5 Standard con God of War Ragnarok a 549 euro invece di 619,99 euro. Per correttezza vi ricordiamo che alcuni bundle PS5 con God of War sembrano afflitti da problemi al lettore ottico, almeno secondo quanto emerso da varie testimonianze nei mesi scorsi.

Infine, il buon caro vecchio Amazon dove PS5 costa 476.90 euro, con tutte le garanzie del caso offerte dal rivenditore, tra cui il reso gratuito entro 30 giorni, servizio di assistenza clienti in caso di problematiche e ovviamente spedizione gratis se siete iscritti ad Amazon Prime.

PS5 costa sempre meno in Europa con vari rivenditori che applicano sconti consistenti, secondo alcuni rumor con l'obiettivo di svuotare rapidamente i magazzini in vista dell'arrivo della nuova PlayStation 5 Slim entro fine anno. Sarà vero? Per ora, nessuna conferma è giunta da parte di Sony.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!