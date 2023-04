I migliori ed i peggiori giochi di Super Mario, dal più bello al più brutto

Mentre ancora si attende di capire se Super Mario Odyssey 2 diverrà realtà, il desiderio di mettere le mani sopra un nuovo gioco con protagonista l'iconica mascotte Nintendo cresce sempre di più. Nel frattempo, però, possiamo riscoprire quali sono state le sue migliori avventure Platform, così come le meno riuscite.

Curiosi di sapere quali sono i migliori ed i peggiori giochi di Mario? Sicuramente è difficile dirlo, considerato che la serie Nintendo si è sempre distinta per una qualità piuttosto elevata e costante nel corso dei decenni, al punto che di Platform veramente brutti incentrati su Super Mario forse non ce ne sono. Ma se alcuni hanno scritto la storia del genere, altri invece hanno faticato ad imporsi. Scopriamo di chi si tratta, con le nostre Top 3 e Flop 3.

I migliori giochi di Super Mario

3) Super Mario Galaxy - La prima, grande avventura dell'idraulico baffuto su Wii ha fatto un sapiente utilizzo dei sensori di movimento dell'accoppiata Wii Remote-Nunchuk, dando vita ad un'esperienza originale ed appassionante. Viaggiare attraverso le galassie alla ricerca delle 120 e più Stelle, affrontando livelli, sfide e minigiochi sempre differenti, hanno permesso a Super Mario Galaxy di imporsi come uno dei massimi capolavori dell'epoca Wii.

2) Super Mario Bros. 3 - L'apice della serie originale per NES, nonché uno dei migliori Platform 2D di tutti i tempi. Graziato da un level design superlativo e da una difficoltà impegnativa ma stimolante, Super Mario Bros. 3 eleva all'ennesima potenza quanto fatto con il leggendario capostipite e getta le basi per un futuro radioso su SNES, concretizzatosi con l'altrettanto memorabile Super Mario World.

1) Super Mario 64 - Uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, che ha dettato nuove regole non solo per il genere Platform ma anche per l'industria videoludica in generale. Per la prima volta Mario veniva realizzato in tre dimensioni, dando così vita ad un'esperienza ludica mai vista fino a quel momento. I movimenti fluidi, le numerosi azioni inedite e spettacolari a disposizione dei giocatori e mondi di ampie dimensioni liberamente esplorabili sono ancora oggi ricordate con affetto ed emozioni da tutti coloro che hanno vissuto il gioiello per eccellenza del Nintendo 64.

I peggiori giochi di Super Mario

3) Super Mario Bros. 2 - La versione occidentale del secondo episodio della serie NES non è un verità un gioco brutto di per sé, ma si rivela essere piuttosto atipico e fin troppo distante dalla formula degli altri due giochi visti sulla celebre console casalinga Nintendo. Il motivo dietro l'essenza così differente è perché Nintendo ha di fatto preso un altro gioco, Doki Doki Panic, pubblicato solo in Giappone, e ne ha sostituito i protagonisti originali con Mario, Luigi, Peach e Toad. Il punto, però, è che Doki Doki Panic non è comunque un Platform particolarmente brillante di suo, e di conseguenza nemmeno Super Mario Bros. 2 riesce a risplendere come dovrebbe.

2) Super Mario Bros. The Lost Levels - Il "vero" Super Mario Bros. 2 come concepito per il suolo nipponico, arrivato però in Europa e Stati Uniti alcuni anni dopo su SNES tramite la raccolta Super Mario All-Stars. E giocandolo su SNES ci si rende conto che, in fondo, i giocatori occidentali non hanno perso chissà quale grande titolo: oltre a sembrare una semplice espansione del classico originale anziché un vero e proprio sequel, The Lost Levels è caratterizzato da una difficoltà fin troppo punitiva e spesso mal bilanciata, lontano dall'equilibrio offerto dal capostipite o da Super Mario Bros. 3.

1) New Super Mario Bros. 2 - La serie di New Super Mario Bros. ha permesso ai fan di vivere nuove avventure 2D con protagonista Mario, ma non tutti i suoi giochi si sono rivelati di grande qualità. Nello specifico, New Super Mario Bros. 2 per Nintendo 3DS non solo è il peggiore della serie, ma si potrebbe considerare come il Super Mario meno riuscito di sempre. Level design a sorpresa ben poco ispirato, la soffocante enfasi sulle monete da raccogliere ed un livello di difficoltà a tratti inesistente sono gli ingredienti di una delusione che da Nintendo non ci saremmo mai aspettati.

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere quali sono i vostri Super Mario preferiti e quelli che vi sono piaciuti di meno, magari dopo aver letto la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film.