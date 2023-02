Quali sono i migliori e i peggiori giochi usciti nel 2020?

Il 2020 è stato l'anno di uscita delle console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X/S, l'anno della diffusione del Covid-19 con conseguenti lockdown. Annata particolare, che ha visto però il lancio di molti titoli acclamati e ovviamente non sono mancati anche i giochi brutti. Ecco la classifica dei migliori e peggiori videogiochi del 2020.

Giochi più belli del 2020

Basandoci sui punteggi Metacritic, al primo posto come gioco più bello del 2020 figura Persona 5 Royal con un Metascore di 95/100, il più alto in assoluto per l'anno preso in esame. Secondo posto per l'acclamato (e al tempo stesso controverso) The Last of Us Parte 2 che si porta a casa un Metascore di 93/100, con lo stesso voto troviamo anche Hades, Half-Life Alyx (per approfondire, vi rimandiamo alla recensione di Half-Life Alyx) e Ori and the Will of the Wisps. Con un voto solo leggermente inferiore (92/100) troviamo invece Demon's Souls, remake dell'acclamato gioco di FromSoftware e gioco di lancio di PlayStation 5 nel novembre 2020.

I giochi più brutti del 2020

Sempre in base al Metascore, è facile stilare anche la classifica dei peggiori videogiochi del 2020. Al primo posto, Tiny Racer per Nintendo Switch con un punteggio di 29/100, a seguire il remake di XIII con un Metascore pari a 32/100. Terzo posto per Dawn of Fear (33/100) e non poteva mancare in classifica Fast & Furious Crossroads con un poco invidiabile Metascore di 34/100 (ecco la nostra recensione di Fast & Furious Crossroads). A chiudere la Top 5, Arc of Alchemist per Nintendo Switch con un non troppo brillante Metascore di 36/100.