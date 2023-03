Quali sono i migliori e i peggiori videogiochi di Dragon Ball?

Con un totale che ha superato le 100 iterazioni (la prima risale al 1986, quando venne pubblicato Dragon Ball Shenron no Nazo su NES) e vendite degne del miglior franchise di videogiochi su licenza, il successo dei titoli derivati dal manga di Akira Toriyama è semplicemente fuori discussione.

Dagli anni ottanta a oggi i fan di Goku hanno infatti avuto più occasioni per godere di memorabili esperienze videoludiche, ma non sono certo mancati anche giochi trascurabili, mediocri o inadeguati rispetto ai loro standard. A tal proposito, eccovi una doppia selezione di alcuni fra i migliori e peggiori giochi ispirati a Dragon Ball usciti finora.

I migliori giochi di Dragon Ball

Sviluppatore : Arc System Works

: Arc System Works Anno d’uscita : 2018

: 2018 Piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Creato dallo stesso team a cui dobbiamo alcuni dei migliori picchiaduro lanciati sul mercato (i vari Guilty Gear, la serie BlazBlue e DNF Duel per citarne alcuni), questo gioco in 2.5D combina in maniera sublime spettacolarità, gameplay tecnico e meccaniche profonde. L’unica nota dolente è l’assenza del rollback netcode, che verrà tuttavia implementato nel gioco entro il 2023. Per saperne di più ecco la recensione di Dragon Ball FighterZ.

Sviluppatore : Spike

: Spike Anno d’uscita : 2007

: 2007 Piattaforme: PlayStation 2 e Nintendo Wii

Malgrado una modalità Storia striminzita rispetto a quanto visto nel capitolo precedente, questo gioco è da molti considerato il punto più alto della serie Tenkaichi. Dalla sua, oltre a una formula di gioco dinamica e alla portata di chiunque, un roster mastodontico che include più di 160 personaggi. Oggi, visto il meritato successo riscosso all’epoca, è facile intuire il motivo delle aspettative attorno a Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.

Sviluppatore : Dimps

: Dimps Anno d’uscita : 2016

: 2016 Piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Ricco di contenuti oltre ogni aspettativa, il sequel del primo Xenoverse è riuscito a eliminare le criticità del passato, dimostrandosi un tie-in da non perdere per chiunque voglia immergersi nell’universo creato da Toriyama. Forte del successo della nuova saga Super e dei continui aggiornamenti, l’esperienza confezionata da Dimps prima del deludente Dragon Ball The Breakers merita senz'altro di essere vissuta.

Giochi di Dragon Ball da dimenticare

Sviluppatore : Dimps

: Dimps Anno d’uscita : 2022

: 2022 Piattaforme: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch

Come potete approfondire leggendo la nostra recensione di Dragon Ball The Breakers, il recente tentativo di distaccare il franchise dal genere dei picchiaduro ha fallito in molti aspetti. Più che per l’interessante idea di un multiplayer asimmetrico, infatti, il gioco rischia di essere ricordato per il pessimo bilanciamento e la scarsità di contenuti al lancio.

Sviluppatore : Tose Software

: Tose Software Anno d’uscita : 1997

: 1997 Piattaforma: PlayStation 1

Pur riconoscendogli il merito di essere stato il primo gioco di Dragon Ball in 3D (così come il primo ad essere stato ufficialmente tradotto in inglese), questo picchiaduro cade vittima di un gameplay legnoso e superficiale. Purtroppo, visti i difetti e la povertà di contenuti, neanche lo spettacolare filmato d’apertura a cura di Mitsuo Hashimoto basta ad addolcire la pillola.

Sviluppatore : Spike

: Spike Anno d’uscita : 2012

: 2012 Piattaforma: Xbox 360

Creato con lo stesso motore grafico di Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, un gioco esemplare dal punto di vista tecnico ma fin troppo semplicistico, questo prodotto avrebbe dovuto sfruttare la periferica di movimento Microsoft per offrire entusiasmanti scontri in visuale soggettiva. Il titolo ha però finito con il rivelarsi un buco nell’acqua, complici anche i limiti dello stesso Kinect e una ripetitività fuori dal comune.